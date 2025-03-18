Леру Кудрявцеву обманула нейросеть: теперь списывают деньги

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как любопытство привело её к финансовым убыткам.
Лера Кудрявцева пожаловалась на то, что в Telegram наткнулась на аферистов, которые использовали в своей работе нейросеть.
"Зашла в фотобудку ИИ ради интереса. И теперь это .... списывает деньги", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Ранее ставшая жертвой аферистов певица Лариса Долина объяснила, что мошенники снова пытаются нажиться на её имени. На этот раз мошенники рассылают в соцсетях сообщения, в котором якобы от лица Долиной просят переводить средства.
Народная артистка России призвала не вестись на обман недобросовестных личностей.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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