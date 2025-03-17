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Отар Кушанашвили назвал имена звёзд-игроманов

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Шоу-бизнес

Телеведущий Отар Кушанашвили перечислил имена знаменитостей, которые страдали лудоманией. 

Рулетка в казино
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рулетка в казино

Отар Кушанашвили заявил, что среди российских звёзд много игроманов.

Он признал, что сам страдал подобной слабостью. Лудомания, по его словам, не прошла мимо Аллы Пугачёвой, Иосифа Кобзона, Лолиты Милявской, Криса Кельми.

Особенно, по признанию Кашанашвили, от пристрастия к азартным играм пострадал Крис Кельми, который якобы остался без квартиры. 

Милявскую, по словам Отара, приходилось вытаскивать из казино, чтобы она не оставляла там свои гонорары. 

Кушанашвили отметил, что избежать игромании удавалось Только Филиппу Киркорову и Александру Цекало, которые не любили бросать деньги на ветер.

Ранее Отар Кушанашвили усомнился в искренности чувств певца Шамана и Екатерины Мизулиной.

Уточнения

Лудома́ния (лат. ludo — играю + др.-греч. μανία — безумие, влечение, букв. влечение к играм), игрома́ния, игрова́я зави́симость, патологи́ческий гэ́мблинг (англ. gambling — игра на деньги) — психическое расстройство, выражающееся в частых повторных эпизодах участия в азартных играх.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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