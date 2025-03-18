Целующимся через салфетку не понять: Чумаков неожиданно отреагировал на критику после скандального высказывания о Ковальчук

После того как Алексей Чумаков признался, о чём он думал, впервые увидев свою будущую жену Юлию Ковальчук, его стали массово критиковать. Многих шокировали слова певца о том, что для него существовало только два критерия — "вдул бы" или "не вдул бы" и что в случае с Ковальчук он "вдул с последствиями".
Чумаков в своём личном блоге отреагировал на недовольство общественности. Исполнитель уверен, что не сказал ничего оскорбительного в адрес своей жены. Более того, он считает, что это прекрасно, что она вызывала и до сих пор вызывает у него именно такие чувства и желания.
"А если судьба подарит нам ещё "последствие", мы будем только счастливы!!! Людям без чувства юмора, целующимся через салфетку и думающим, что детей находят в капусте, не смотреть!" — написал Чумаков.
Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.
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