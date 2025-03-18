Целующимся через салфетку не понять: Чумаков неожиданно отреагировал на критику после скандального высказывания о Ковальчук

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После того как Алексей Чумаков признался, о чём он думал, впервые увидев свою будущую жену Юлию Ковальчук, его стали массово критиковать. Многих шокировали слова певца о том, что для него существовало только два критерия — "вдул бы" или "не вдул бы" и что в случае с Ковальчук он "вдул с последствиями".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алексей Чумаков

Чумаков в своём личном блоге отреагировал на недовольство общественности. Исполнитель уверен, что не сказал ничего оскорбительного в адрес своей жены. Более того, он считает, что это прекрасно, что она вызывала и до сих пор вызывает у него именно такие чувства и желания.

"А если судьба подарит нам ещё "последствие", мы будем только счастливы!!! Людям без чувства юмора, целующимся через салфетку и думающим, что детей находят в капусте, не смотреть!" — написал Чумаков.

Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.