Павел Дуров объяснил, почему покинул Францию

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал свой отъезд из Франции.
Павел Дуров объяснил, что покинул Францию с разрешения местных властей. Он отправился в Дубай, где у бизнесмена есть недвижимость. ОАЭ Дуров назвал своим домом.
Расследование по делу Дурова, по его словам, ещё продолжается.
"Приятно вернуться домой. Я хочу поблагодарить следственных судей за то, что они позволили этому случиться, а также моих адвокатов и команду за их неустанные усилия", — выразил свою позицию основатель мессенджера.
Своё путешествие Дуров охарактеризовал как неожиданное. Он выразил благодарность людям по всему миру за поддержку.
В Дубае он пробудет несколько недель.
Ранее для Дурова действовал запрет на пересечение границы с Францией. Бизнесмена обвиняют в содействии организованной преступности.
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
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