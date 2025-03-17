Павел Дуров объяснил, почему покинул Францию

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал свой отъезд из Франции.

Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Дуров и Юлия Вавилова

Павел Дуров объяснил, что покинул Францию с разрешения местных властей. Он отправился в Дубай, где у бизнесмена есть недвижимость. ОАЭ Дуров назвал своим домом.

Расследование по делу Дурова, по его словам, ещё продолжается.

"Приятно вернуться домой. Я хочу поблагодарить следственных судей за то, что они позволили этому случиться, а также моих адвокатов и команду за их неустанные усилия", — выразил свою позицию основатель мессенджера.

Своё путешествие Дуров охарактеризовал как неожиданное. Он выразил благодарность людям по всему миру за поддержку.

В Дубае он пробудет несколько недель.

Ранее для Дурова действовал запрет на пересечение границы с Францией. Бизнесмена обвиняют в содействии организованной преступности.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.



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