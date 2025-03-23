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Бренда Сонг заставила Макалея Калкина смотреть Один дома и пожалела об этом

1:03
Шоу-бизнес

Невеста актёра Маколея Калкина Бренда Сонг поведала, почему не любит смотреть фильм "Один дома" с женихом.

Актёр Маколей Калкин с семьёй
Фото: https://vk.com/club245983 by ВК-аккаунт Маколея Калкина is licensed under public doman
Актёр Маколей Калкин с семьёй

Бренда Сонг объяснила, что, когда они начали встречаться с Маколеем Калкиным восемь лет назад, она хотела продолжить традицию смотреть этот фильм в период рождественских праздников.

"Он не смотрел этот фильм лет десять, и я заставил его. Он не хотел его смотреть. А я сказал: "Мы должны!" — сказал Сонг. — Итак, мы начали смотреть.

Актриса, которая сама снималась с детского возраста, пожалела о том, что приобщила жениха к просмотру культовой комедии, где Калкин сыграл мальчика Кевина.

Она отметила, что Маколей стал ей рассказывать все закулисные истории, связанные со съёмкой кинокартины.

"Прекрати! Ты портишь мне всё! Ты всё портишь!" — взмолилась Бренда.

Он поняла, что рождественская магия "Один дома" не работает, когда сидишь рядом со взрослым Кевином.

Уточнения

Мако́лей Ка́рсон Ка́лкин (англ. Macaulay Carson Culkin; род. 26 августа 1980, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, музыкант. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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