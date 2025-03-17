Бренда Сонг заявила, что пытается научить Маколея Калкина базовым жизненным навыкам

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бренда Сонг раскрыла, как учила жениха Маколея Калкина стирать и водить машину. Ребёнок-актёр, по её мнению, это необычный путь к взрослой жизни.

Фото: https://vk.com/club245983 by ВК-аккаунт Маколея Калкина is licensed under public doman Актёр Маколей Калкин с семьёй

Бренда Сонг — преданная партнёрша, готовая приложить всё усилия, чтобы научить своего мужчину быть взрослым и освоить базовые жизненные навыки.

Звезда сериала "Жизнь Зака и Коди" посетила шоу Дженнифер Хадсон, где рассказала о своей жизни с Маколеем Калкиным, которого она назвала "очень уникальным человеком, самым известным ребёнком-актёром в мире", который не умел стирать.

"Он жил и рос в отелях", — объяснила Сонг, которая сама была ребёнком-актёром и снималась на канале Disney. — "Он просто никогда не стирал. И я была потрясена. Мне кажется, я стирала с самого детства".

Она продолжила объяснять, что не только научила Калкина правильно стирать одежду, но и пыталась научить его водить машину.

"Я взяла его с собой покататься по нашему району. Я была в ужасе, — сказала она. — Я такая: "Этот 44-летний мужчина впервые за рулём?" Я такая: "Нет! Я найму кого-нибудь для этого".

Уточнения

Мако́лей Ка́рсон Ка́лкин (англ. Macaulay Carson Culkin; род. 26 августа 1980, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, музыкант. Один из самых успешных детей-актёров в истории Голливуда.



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