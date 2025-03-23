Кудрявцева усомнилась в родстве со своей сестрой: её цыгане подбросили

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своей родной сестре и её странном поведении.

Фото: https://vk.com/ileratv by Телеграм-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева объяснила, что у её родной сестры 3 высших образования и она является руководителем собственного бизнеса.

"Всю жизнь заботилась обо мне, как мать родная. Ведёт мою бухгалтерию и, короче говоря, она по-братски мой юрисконсульт", — написала звезда ТВ в соцсетях.

Вместе с сестрой они сейчас отдыхают в Дубае. Наблюдая за родственницей, Кудрявцева усомнилась в родстве с ней.

Леру поразила рассеянность сестры, которая всё забывает, разбрасывает вещи и распевает детские песенки.

"Я её очень люблю, очень, но по приезде спрошу у мамы, а точно мы родные сёстры? Может её цыгане подбросили?" — предположила телеведущая.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.