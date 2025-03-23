Кудрявцева усомнилась в родстве со своей сестрой: её цыгане подбросили

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своей родной сестре и её странном поведении.
Лера Кудрявцева объяснила, что у её родной сестры 3 высших образования и она является руководителем собственного бизнеса.
"Всю жизнь заботилась обо мне, как мать родная. Ведёт мою бухгалтерию и, короче говоря, она по-братски мой юрисконсульт", — написала звезда ТВ в соцсетях.
Вместе с сестрой они сейчас отдыхают в Дубае. Наблюдая за родственницей, Кудрявцева усомнилась в родстве с ней.
Леру поразила рассеянность сестры, которая всё забывает, разбрасывает вещи и распевает детские песенки.
"Я её очень люблю, очень, но по приезде спрошу у мамы, а точно мы родные сёстры? Может её цыгане подбросили?" — предположила телеведущая.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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