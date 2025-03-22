Алёна Водонаева показала, как выглядела в детстве

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева опубликовала свою детскую фотографию с братом.

Фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva by Инстаграм Алёны Водонаевой is licensed under public doman Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева

Алёна Водонаева разметила в своём Telegram-канале чёрно-белую фотографию. На руках улыбчивая девочка держит ребёнка.

"Я и брат", — написала под фото модель.

Подписчики осыпали Алёну комплиментами.

"Похожа на Алису из фильма "Гостья из будущего": "Я думала, вы ровесники или погодки", — писали фолловеры под постом Водонаевой.

Звезда отреагировала на комментарий.

"82 и 88 — это почти ровесники. Для нас никогда не было разницы в возрасте. Мне было 6, когда Стас родился. И сейчас нет разницы", — объяснила знаменитость.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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