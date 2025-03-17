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Певица Валерия засекла Иосифа Пригожина с некой молодой красоткой

0:51
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин спалился в компании сногсшибательной красотки.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Фото: https://vk.com/valeriya.official by ВК-аккаунт певицы Валерии is licensed under public doman
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин

Красотка сняла на видео занятия Иосифа Пригожина в тренажёрном зале. Она поставила камеру так, чтобы попали в кадр не только её приседания, но и тренировка продюсера.

"Помогите найти этого парня из зала", — написала под кадрами блогер, опубликовав видео в соцсети.

Певица Валерия быстро обнаружила своего супруга на видео. Звезде, однако, польстило то, что на её мужа зарятся красотки.

"Мой-то — кремень", — написала под кадрами Валерия.

Оправдываться публично пришёл и сам Пригожин. Он упрекнул девушку в том, что та сняла его без его ведома.

"Исподтишка не совсем правильно", — укорил продюсер девушку и попросил её больше так не делать.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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