Певица Валерия засекла Иосифа Пригожина с некой молодой красоткой

Продюсер Иосиф Пригожин спалился в компании сногсшибательной красотки.
Красотка сняла на видео занятия Иосифа Пригожина в тренажёрном зале. Она поставила камеру так, чтобы попали в кадр не только её приседания, но и тренировка продюсера.
"Помогите найти этого парня из зала", — написала под кадрами блогер, опубликовав видео в соцсети.
Певица Валерия быстро обнаружила своего супруга на видео. Звезде, однако, польстило то, что на её мужа зарятся красотки.
"Мой-то — кремень", — написала под кадрами Валерия.
Оправдываться публично пришёл и сам Пригожин. Он упрекнул девушку в том, что та сняла его без его ведома.
"Исподтишка не совсем правильно", — укорил продюсер девушку и попросил её больше так не делать.
Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).
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