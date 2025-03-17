Ушла из жизни звезда фильма Розетта: что сгубило актрису в 43 года

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Актриса Эмили Декенн, известная по фильму "Розетта", скончалась в возрасте 43 лет. Причиной смерти стал редкий вид онкологии. У неё было 50 ролей.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Поминальная свеча

Обладательница "Золотой пальмовой ветви" ушла из жизни на 44-м году жизни. Она страдала редким видом рака надпочечников.

Актриса высказывалась на тему своего тяжёлого недуга.

"Какая ожесточённая борьба! Мы её не выбираем", — писала звезда в социальных сетях зимой 2024 года.

Как сообщают "Известия", артистка скончалась 16 марта после того, как у неё произошёл рецидив после ремиссии.

Актриса известна по ролям в более чем 50 фильмах. Наибольшую популярность она приобрела в фильмах "Розетта", "Дочь линии метро", "Не в моем вкусе".

Уточнения

Эмили Декенн (иногда Эмили Декьенн; фр. Émilie Dequenne; 29 августа 1981[…], Белёй, Эно, Бельгия — 16 марта 2025, Вильжюиф, Вильжюиф, Франция) — бельгийская актриса.



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