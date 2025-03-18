Эти слова понравятся не всем: Лариса Долина сказала всё, что думает об идее лишить Пугачёву званий

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звёзды шоу-бизнеса, критикующую Аллу Пугачёву за то, что она осудила СВО и покинула Россию, считают, что её нужно лишить всех званий и наград или по крайней мере забыть её имя, как предложил солист группы "Непара" Александр Шоуа, однако некоторые коллеги Примадонны не поддерживают такую жёсткость по отношению к всенародно любимой певице.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Лариса Долина уверена, что все свои звания и награды Пугачёва получила заслуженно, а значит, и не нужно отнимать их у неё.

"Я не стану это обсуждать. Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у неё или у кого-либо ещё — это не очень этично", — высказалась певица в беседе с kp.ru.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).



Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998). Член партии «Единая Россия» (с 2003 года).



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