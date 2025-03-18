Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит себя обманывать: вот почему фитнес-советы из соцсетей не работают
Вы тоже так делаете? Эти средства разрушают пластиковые окна
Сегодня в Лондоне решат судьбу замороженных российских активов
Целующимся через салфетку не понять: Чумаков неожиданно отреагировал на критику после скандального высказывания о Ковальчук
Забытый остров Греции, который стоит увидеть хотя бы раз в жизни
Затонувшая неолитическая деревня: что скрывает Атлит-Ям после 9000 лет молчания
Вредители обходят капусту стороной: как простой раствор спасает урожай
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Минеральная вата и термостаты: простые способы сократить расход газа

Эти слова понравятся не всем: Лариса Долина сказала всё, что думает об идее лишить Пугачёву званий

0:45
Шоу-бизнес

Звёзды шоу-бизнеса, критикующую Аллу Пугачёву за то, что она осудила СВО и покинула Россию, считают, что её нужно лишить всех званий и наград или по крайней мере забыть её имя, как предложил солист группы "Непара" Александр Шоуа, однако некоторые коллеги Примадонны не поддерживают такую жёсткость по отношению к всенародно любимой певице.

Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина

Лариса Долина уверена, что все свои звания и награды Пугачёва получила заслуженно, а значит, и не нужно отнимать их у неё.

"Я не стану это обсуждать. Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у неё или у кого-либо ещё — это не очень этично", — высказалась певица в беседе с kp.ru.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998). Член партии «Единая Россия» (с 2003 года).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Авто
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы Аудио 
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Еда и рецепты
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Тайна древней крепости: загадка смерти солдат Хань раскрыта — шокирующие подробности Игорь Буккер Сводка с фронта: наёмники в панике бегут с Курского фронта, армия РФ наступает на Запорожье Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Последние материалы
Хватит себя обманывать: вот почему фитнес-советы из соцсетей не работают
Вы тоже так делаете? Эти средства разрушают пластиковые окна
Сегодня в Лондоне решат судьбу замороженных российских активов
Целующимся через салфетку не понять: Чумаков неожиданно отреагировал на критику после скандального высказывания о Ковальчук
Забытый остров Греции, который стоит увидеть хотя бы раз в жизни
Затонувшая неолитическая деревня: что скрывает Атлит-Ям после 9000 лет молчания
Вредители обходят капусту стороной: как простой раствор спасает урожай
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Минеральная вата и термостаты: простые способы сократить расход газа
Соба против спагетти: какая лапша полезнее для вас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.