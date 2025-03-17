Алла Пугачёва зажгла под еврейские частушки: вы прекрасны как Венера

Певица Алла Пугачёва отметила свой праздник жёлтых цветов с израильским колоритом.
Одесский исполнитель, автор слов и музыки Феликс Шиндер стал гостем на празднике Примадонны.
Он весело пропел еврейские частушки под аккомпанемент скрипки и аккордеона. Слушателем одесского творчества стала Алла Борисовна.
"Рахиля, вы прекрасны как Венера", — пропел Шиндлер.
"Я знаю!" — ответила ему громко народная артистка Советского Союза.
Пугачёва активно пританцовывала под зажигательные частушки.
"Имел счастье подарить одесское настроение Алле Борисовне Пугачевой. Самой шикарной и любимой нашей королеве", — подписал кадры с Примадонной Феликс.
Ранее шоумен Максим Галкин* показал свою семью в полном составе в честь праздника.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
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