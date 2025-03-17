Алла Пугачёва зажгла под еврейские частушки: вы прекрасны как Венера

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Певица Алла Пугачёва отметила свой праздник жёлтых цветов с израильским колоритом.

Фото: https://vk.com/allaprimadonna by ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Алла Пугачёва смузыкантами

Одесский исполнитель, автор слов и музыки Феликс Шиндер стал гостем на празднике Примадонны.

Он весело пропел еврейские частушки под аккомпанемент скрипки и аккордеона. Слушателем одесского творчества стала Алла Борисовна.

"Рахиля, вы прекрасны как Венера", — пропел Шиндлер. "Я знаю!" — ответила ему громко народная артистка Советского Союза.

Пугачёва активно пританцовывала под зажигательные частушки.

"Имел счастье подарить одесское настроение Алле Борисовне Пугачевой. Самой шикарной и любимой нашей королеве", — подписал кадры с Примадонной Феликс.

Ранее шоумен Максим Галкин* показал свою семью в полном составе в честь праздника.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).



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