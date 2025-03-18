Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 блюд из СССР, которые готовят и сейчас
В Курской области вся территория практически освобождена
Забудьте о серости: эксперты назвали 5 способов сделать дом уютнее весной
Страховка не поможет, если вы сделаете эту ошибку в шторм
Меньше жирности, больше объёма: как чай поможет забыть о слабых и тонких волосах
Забудьте о спортзале: этот вид спорта поможет мужчинам быстро похудеть к лету
ИИ наступает: смогут ли роботы заменить медсестёр в больницах
Авиасообщение под запретом? Грузия выступает против полётов в Сухум
Суперприбыль банков под контролем: ЛДПР предлагает ввести налог на излишки

Разговоры до утра и прогулки: Понаровская вспомнила о золотом времени с Пугачёвой, но не удержалась от критики Примадонны

0:56
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская порассуждала об Алле Пугачёвой в интервью YouTube-каналу FAMETIME.TV.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Раньше Понаровская была очень дружна с Пугачёвой. Певица вспомнила, как после концерта в Варшаве они решили пожить в одном номере люкс, потому что им никогда не было скучно друг с другом. Они могли разговаривать с ночи до утра, и время пролетало незаметно.

"Мы говорили до пяти утра, мы многое обсуждали. Мы заказывали в номер завтраки, мы заказывали в номер ужины. Мы гуляли так, что просто рассказать невозможно. Это было золотое время, это было очень красиво, это было круто", — поделилась воспоминаниями Понаровская.

По её мнению, теперь Алла Пугачёва изменилась в худшую сторону. Понаровская считает, что сегодня Примадонну интересуют только роскошная жизнь, статус и желание похвастаться своим величием.

Уточнения

Ири́на Вита́льевна Понаро́вская (род. 12 марта 1953, Ленинград) — советская и российская джазовая и эстрадная певица, киноактриса, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2019).

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Наука и техника
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Наука и техника
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов Аудио 
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Новости спорта
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Разгром в Курской области: украинские солдаты описывают своё бегство как фильм ужасов Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская Трамп начал масштабную военную операцию против Йемена. Каковы её перспективы? Любовь Степушова
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Забудьте про тренажёры: это упражнение изменит ваше тело до неузнаваемости
Забудьте про тренажёры: это упражнение изменит ваше тело до неузнаваемости
Последние материалы
В Курской области вся территория практически освобождена
Забудьте о серости: эксперты назвали 5 способов сделать дом уютнее весной
Страховка не поможет, если вы сделаете эту ошибку в шторм
Меньше жирности, больше объёма: как чай поможет забыть о слабых и тонких волосах
Забудьте о спортзале: этот вид спорта поможет мужчинам быстро похудеть к лету
ИИ наступает: смогут ли роботы заменить медсестёр в больницах
Авиасообщение под запретом? Грузия выступает против полётов в Сухум
Суперприбыль банков под контролем: ЛДПР предлагает ввести налог на излишки
Разговоры до утра и прогулки: Понаровская вспомнила о золотом времени с Пугачёвой, но не удержалась от критики Примадонны
Мороз не страшен: простые приёмы для повышения зимостойкости сада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.