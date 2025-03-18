Разговоры до утра и прогулки: Понаровская вспомнила о золотом времени с Пугачёвой, но не удержалась от критики Примадонны

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ирина Понаровская порассуждала об Алле Пугачёвой в интервью YouTube-каналу FAMETIME.TV.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Раньше Понаровская была очень дружна с Пугачёвой. Певица вспомнила, как после концерта в Варшаве они решили пожить в одном номере люкс, потому что им никогда не было скучно друг с другом. Они могли разговаривать с ночи до утра, и время пролетало незаметно.

"Мы говорили до пяти утра, мы многое обсуждали. Мы заказывали в номер завтраки, мы заказывали в номер ужины. Мы гуляли так, что просто рассказать невозможно. Это было золотое время, это было очень красиво, это было круто", — поделилась воспоминаниями Понаровская.

По её мнению, теперь Алла Пугачёва изменилась в худшую сторону. Понаровская считает, что сегодня Примадонну интересуют только роскошная жизнь, статус и желание похвастаться своим величием.

Уточнения

Ири́на Вита́льевна Понаро́вская (род. 12 марта 1953, Ленинград) — советская и российская джазовая и эстрадная певица, киноактриса, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2019).



А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).



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