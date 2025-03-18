Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красивые, но пугающие: что не так с березой и калиной на участке
Как сохранить права, даже если алкотестер показывает алкоголь: разбираем шаг за шагом
Астронавты больше не бегают, но становятся сильнее — NASA раскрывает секрет
Пиво с кофе — странно? Но этот коктейль уже завоевал тысячи поклонников
Эти цвета в постели гарантируют спокойный сон и удачу: выбирайте их
ТОП-5 советских мотоциклов с лучшей проходимостью зимой
Может ли GPS навигатор навредить мозгу: исследование вас удивит
Заставьте деньги работать на вас: 5 неочевидных способов увеличить пенсию
Весной активизируются клещи — чем обработать питомца, чтобы избежать трагедии

Картина, которая растрогала всех: как Макс Корж сделал жене сюрприз

3:28
Шоу-бизнес

Макс Корж снова доказал: романтика живёт. На 8 марта он сделал своей жене подарок, который оказался не просто символичным, но и тронул сердца всех поклонников. Вместо стандартных букетов цветов или дорогих украшений, певец решил по-настоящему удивить свою любимую — и заказал картину, на которой они с супругой изображены в детском возрасте.

Максим Корж и его жена
Фото: личный аккаунт "tatsianakorzh" в Instagram
Максим Корж и его жена

Это был не просто красивый жест, а настоящий эмоциональный момент. На картине два ребёнка, держащиеся за руки, с узнаваемыми чертами лиц. Маленькие Макс и его избранница в том возрасте, когда вся жизнь впереди, а о совместной жизни и семье никто и не думал.

"Это мы. Дети", — подписал Макс фотографию с подарком в соцсетях.

В этом одном коротком предложении — и воспоминания, и чувства, и, конечно, глубокий смысл. Такой подарок от любимого человека действительно вызывает много эмоций и заставляет задуматься о том, как сильно меняются люди и отношения со временем.

Для поклонников это стало настоящим откровением. Многие отметили, что такие поступки Макса Коржа — редкость в мире шоу-бизнеса, где чаще всего в качестве подарков фигурируют бриллианты, дорогие автомобили или модные гаджеты. Но Корж выбрал другой путь — путь, где на первом месте остаются искренность и эмоции.

Подарок, который тронул всех.

Поклонники певца сразу заполнили комментарии под его постом словами восхищения. Кто-то писал, что просто "не может сдержать слёз", кто-то отметил, что такие моменты делают их веру в настоящую любовь сильнее. "Рыдаю", "Так красиво", "Это просто невероятно" — вот что пишут фанаты, осознавая, насколько глубоки чувства между Максом и его женой.

Картинка стала вирусной: в социальных сетях поделились не только поклонники, но и множество пользователей, которых этот жест заставил остановиться и задуматься о ценности отношений. Макс и его жена уже давно стали символами крепкой и счастливой семьи, где важен не только внешний блеск, но и то, что происходит в душе.

В ответ на этот трогательный подарок, певица, конечно же, была в полном восторге. Она отметила, что это был лучший подарок, который она когда-либо получала. Для неё такие моменты значат гораздо больше, чем любые материальные вещи. Это подарок, который не потеряет свою ценность с течением времени.

Макс Корж и семья

Не раз на страницах социальных сетей певец делился своими мыслями о том, как важно поддерживать и ценить свою семью. Корж часто подчёркивает, что настоящая ценность жизни — это не деньги, не слава, а именно близкие люди, с которыми можно пройти этот путь. Он всегда был рядом с женой в моменты радости и трудностей, и его любовь к ней — это не просто слова. Это реальные действия, такие как этот необычный и очень личный подарок.

Поклонники и друзья певца отметили, что даже будучи на пике популярности, Макс не забывает о том, что важно в жизни. Многие называют его примером для подражания, ведь в мире, где часто преобладает ложная и показушная сторона жизни, он остаётся собой.

Уточнения

Макси́м Анато́льевич Корж (род. 23 ноября 1988, Лунинец, Брестская область) — белорусский певец, автор песен и композитор.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Садоводство, цветоводство
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает Аудио 
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович
Российский шоу-бизнес
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Украина будет рассматриваться в рамках двухсторонних отношений РФ и США — эксперты о разговоре Путин — Трамп Любовь Степушова Курская катастрофа: сколько жизней стоит политический спектакль Киева? Дмитрий Плотников Тайна древней крепости: загадка смерти солдат Хань раскрыта — шокирующие подробности Игорь Буккер
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Последние материалы
ТОП-5 советских мотоциклов с лучшей проходимостью зимой
Может ли GPS навигатор навредить мозгу: исследование вас удивит
Заставьте деньги работать на вас: 5 неочевидных способов увеличить пенсию
Весной активизируются клещи — чем обработать питомца, чтобы избежать трагедии
Украина будет рассматриваться в рамках двухсторонних отношений РФ и США — эксперты о разговоре Путин — Трамп
Суслики в опасности: туристы невольно вредят уникальным животным в Венгрии
Перед бурей: спокойствие Земли обманчиво – новая геомагнитная атака уже на подходе
Напряжение у границы: ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область
Весна ещё не началась, а аллергия уже в ударе: пациенты штурмуют врачей
Конкурс, который перевернул автопривычки: какие машины выбирают женщины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.