Чумакова раскритиковали за вульгарные высказывания о Ковальчук: днище

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Певец Алексей Чумаков оказался в эпицентре скандала после интервью Светлане Бондарчук, где он позволил себе резкие высказывания о супруге Юлии Ковальчук. Артист не только раскритиковал институт брачных обязательств, но и шокировал аудиторию вульгарными комментариями о начале их отношений.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

В беседе с Бондарчук Чумаков вспомнил момент знакомства с женой и рассказал, что тогда артистка была "яркой, живой".

"У меня тогда были критерии: "вдул бы" или "не вдул бы". Назовём так — "вдул с последствиями"" — подчеркнул певец.

Эти слова мгновенно спровоцировали волну возмущения в соцсетях. Подписчики обрушились на певца, назвав его "инфантильным самовлюблённым мальчишкой" и "днищем", а многие выразили поддержку Юлии.

Не менее спорной оказалась позиция артиста о семейных обязательствах. Он заявил, что муж и жена ничем не обязаны друг другу, остаётся лишь вопрос готовности любого человека жить в установленных рамках.

Он уверен, что люди могут быть друг другу близкими, а на следующий день расстаться без сожалений. Подобные заявления поклонники расценили как проявление эгоизма, отметив, что за 14 лет брака Чумаковы всегда казались образцовой парой.

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Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.





Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая.



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