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Чумакова раскритиковали за вульгарные высказывания о Ковальчук: днище

1:28
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Алексей Чумаков оказался в эпицентре скандала после интервью Светлане Бондарчук, где он позволил себе резкие высказывания о супруге Юлии Ковальчук. Артист не только раскритиковал институт брачных обязательств, но и шокировал аудиторию вульгарными комментариями о начале их отношений.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук
Фото: youtube.com by канал Света вокруг света, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

В беседе с Бондарчук Чумаков вспомнил момент знакомства с женой и рассказал, что тогда артистка была "яркой, живой".

"У меня тогда были критерии: "вдул бы" или "не вдул бы". Назовём так — "вдул с последствиями"" — подчеркнул певец.

Эти слова мгновенно спровоцировали волну возмущения в соцсетях. Подписчики обрушились на певца, назвав его "инфантильным самовлюблённым мальчишкой" и "днищем", а многие выразили поддержку Юлии.

Не менее спорной оказалась позиция артиста о семейных обязательствах. Он заявил, что муж и жена ничем не обязаны друг другу, остаётся лишь вопрос готовности любого человека жить в установленных рамках.

Он уверен, что люди могут быть друг другу близкими, а на следующий день расстаться без сожалений. Подобные заявления поклонники расценили как проявление эгоизма, отметив, что за 14 лет брака Чумаковы всегда казались образцовой парой.

Ранее стало известно, на чём держится пятый брак Аллы Пугачёвой.

Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.
 

Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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