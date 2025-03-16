Слепая любовь и корыстный расчёт: бизнесмен рассказал, на чём держится брак Пугачёвой и Галкина*

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Бизнесмен Андрей Матус, ранее помогавший семье Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ) с вывозом антиквариата из их подмосковного имения, шокировал заявлением о мотивах звёздного союза.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

В эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ он заявил, что 75-летняя певица "слепо любит" 48-летнего супруга, а тот, по его мнению, "держится за брак ради статуса и капиталов".

"Алла Борисовна любит этого человека. В своей слепой любви она за ним и пошла. Никогда бы не подумал, что буду защищать Галкина, с его слов, ориентиры у него абсолютно нормальные, но любви к этой женщине преклонного возраста, конечно же, нет и быть не может", — откровенничал Матус, подчеркнув, что лично убедился в "материальных ориентирах" шоумена.

Бизнесмен также усомнился в искренности публичных заявлений Пугачёвой, сделанных после переезда из России в 2022 году. По его версии, артистка "потеряла контроль над ситуацией", следуя за Галкиным, который "переиграл", лишив её шанса вернуться на родину и "реабилитировать репутацию".

Напомним, Пугачёва и Галкин с детьми покинули РФ после начала СВО, проживая сначала в Израиле, а затем обосновавшись на Кипре. Их также регулярно видят в Латвии, где у семьи есть недвижимость.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал о третьем внуке.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.



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