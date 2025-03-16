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Третий внук у Охлобыстина: малышу дали редкое и необычное имя

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин сообщил поклонникам о радостном событии — он стал дедушкой в третий раз.

Иван Охлобыстин
Фото: youtube.com by канал Германика, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иван Охлобыстин

Дочь артиста Евдокия родила второго ребёнка. В личном блоге Охлобыстин опубликовал трогательный пост.

"Я стал дедом в третий раз. Малыш весит 3725 граммов, имя — Ной. Слава Богу за всё!" — написал он.

Ожидание пополнения в семье Охлобыстиных не было секретом: в день своего 27-летия Евдокия креативно объявила о беременности, выложив эстетичную фотосессию. На снимках будущая мама в окружении белых цветов и бирюзовой воды демонстрировала округлившийся живот, лежа в ванне.

Первый ребёнок Евдокии появился на свет в 2022 году, однако его имя и пол звёздная семья предпочла не афишировать. Теперь же Охлобыстин-старший открыто рассказал о новорождённом внуке, подчеркнув необычность выбранного имени.

Ранее Анастасия Решетова рассказала о недоброжелателе.

Уточнения

Ива́н Ива́нович Охлобы́стин (род. 22 июля 1966, Поленово, Тульская область, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист, писатель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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