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Анастасия Решетова обвинила недоброжелателя в бот-атаках: когда у этого человека появится мозг?

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Анастасия Решетова призналась, что вынуждена закрывать комментарии из-за систематических атак, организованных таинственным оппонентом.

Анастасия Решетова
Фото: Instagram by личный аккаунт Анастасии Решетовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Решетова

В разговоре с поклонниками экс-возлюбленная Тимати отметила, что не просто так отключает возможность комментировать собственные публикации.

"Очередная атака проплаченных ботов. Я не знаю, когда у человека, который это делает, уже наконец появится мозг и другого рода потребности", — эмоционально заявила Решетова.

Хотя модель не назвала имён, пользователи Сети сразу связали инцидент с певицей Алсу. Напомним, после её развода с бизнесменом Яном Абрамовым в 2024 году Решетову обвиняли в разрушении брака. Тогда блогер столкнулась с жёстким хейтом: тысячи негативных комментариев и мемов заполонили её соцсети.

Ранее Борис Корчевников решил отказаться от публичного флирта с Анной Семенович.

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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