Седокова показала фигуру в пикантном наряде и взбудоражила поклонников

Экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова вновь заставила говорить о себе, опубликовав в личном блоге провокационные кадры. Артистка предстала перед подписчиками в полупрозрачном платье с глубоким декольте, подчеркнувшим её идеальные формы.
Фотосессия у домашнего зеркала вызвала бурю комментариев: фанаты восхищались безупречным стилем 43-летней звезды, а скептики обсуждали уместность такого лука на фоне смерти её бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.
Возвращение Седоковой в соцсети после паузы оказалось насыщенным событиями. В начале февраля 2025 года певица неожиданно объявила, что стала бабушкой. Речь шла о кошке, которую завела её дочь. Сейчас она готовится к релизу песни, посвящённой трагическим событиям.
Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря в одном из московских отелей. Многие связывают его суицид с разводом и финансовыми проблемами.
Ранее молодая жена Антона Батырева раскрыла имя полугодовалого сына.
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
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