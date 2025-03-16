Седокова показала фигуру в пикантном наряде и взбудоражила поклонников

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Экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова вновь заставила говорить о себе, опубликовав в личном блоге провокационные кадры. Артистка предстала перед подписчиками в полупрозрачном платье с глубоким декольте, подчеркнувшим её идеальные формы.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова

Фотосессия у домашнего зеркала вызвала бурю комментариев: фанаты восхищались безупречным стилем 43-летней звезды, а скептики обсуждали уместность такого лука на фоне смерти её бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

Возвращение Седоковой в соцсети после паузы оказалось насыщенным событиями. В начале февраля 2025 года певица неожиданно объявила, что стала бабушкой. Речь шла о кошке, которую завела её дочь. Сейчас она готовится к релизу песни, посвящённой трагическим событиям.

Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря в одном из московских отелей. Многие связывают его суицид с разводом и финансовыми проблемами.

Ранее молодая жена Антона Батырева раскрыла имя полугодовалого сына.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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