Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Анна Семенович вновь стала гостьей шоу "Судьба человека", где несколько лет назад между ней и ведущим Борисом Корчевниковым разгорелся телевизионный флирт. На этот раз романтические нотки в беседе сменились откровениями о личной жизни.

Фото: smotrim.ru by Судьба человека, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Семенович

Корчевников, вспомнив их прошлую встречу с кормлением ягодами, признался, что хотел повторить момент, но отступил, узнав о новом избраннике Семенович.

"Увидел фото твоего мужчины — крупного, статного. Понял: связываться не стоит… Да и сам я уже не верю в отношения. Сердце будто окаменело", — заявил артист.

Артистка не осталась в стороне и предложила свою помощь, она заверила, что может познакомить телеведущего со своими подругами — красивыми и незамужними спортсменками.

Борис Корчевников признавался, что винит гиперопеку матери, которая, по его словам, отвергала всех его избранниц. Эту версию подтвердила и экс-возлюбленная Корчевникова — модель Анна Одегова. Она рассказывала о ревности женщины.

Ранее Анна Седокова показала фото в платье с глубоким декольте.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.



Бори́с Вячесла́вович Корче́вников (род. 20 июля 1982, Москва, СССР) — российский телеведущий, медиаменеджер, журналист, общественный деятель, пропагандист, актёр театра, кино и телевидения.





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