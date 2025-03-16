Тайное стало явным: жена Батырева раскрыла, какое имя они выбрали для сына

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Четвёртая жена актёра Антона Батырева, 28-летняя дизайнер Анна Савельева, рассекретила имя полугодовалого сына.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Антона Батырева в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Антон Батырев с женой

Молодая мать опубликовала трогательные кадры с прогулки и озвучила имя ребёнка, хотя долгое время супруги старались не говорить публично на эту тему.

"Владимир Антонович слишком наблюдателен", — подписала Савельева фото, демонстрирующее любопытство младенца.

Это второй ребёнок актёра. Старший сын, рождённый во втором браке с Екатериной, живёт с матерью, но Батырев активно участвует в его жизни. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения и даже поселились по соседству, чтобы обеспечить мальчику комфорт.

Четвёртый брак Батырева, заключённый в 2023 году, изначально вызывал вопросы у поклонников. Однако появление общего ребёнка и открытость Анны в соцсетях постепенно изменили отношение аудитории.

Ранее Алекса вышла на связь после появления публикации о разводе.

Уточнения

Анто́н Никола́евич Ба́тырев (род. 10 июня 1981, Москва) — российский актёр театра, кино и озвучивания.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.