Тайное стало явным: жена Батырева раскрыла, какое имя они выбрали для сына

Четвёртая жена актёра Антона Батырева, 28-летняя дизайнер Анна Савельева, рассекретила имя полугодовалого сына.
Молодая мать опубликовала трогательные кадры с прогулки и озвучила имя ребёнка, хотя долгое время супруги старались не говорить публично на эту тему.
"Владимир Антонович слишком наблюдателен", — подписала Савельева фото, демонстрирующее любопытство младенца.
Это второй ребёнок актёра. Старший сын, рождённый во втором браке с Екатериной, живёт с матерью, но Батырев активно участвует в его жизни. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения и даже поселились по соседству, чтобы обеспечить мальчику комфорт.
Четвёртый брак Батырева, заключённый в 2023 году, изначально вызывал вопросы у поклонников. Однако появление общего ребёнка и открытость Анны в соцсетях постепенно изменили отношение аудитории.
Ранее Алекса вышла на связь после появления публикации о разводе.
Анто́н Никола́евич Ба́тырев (род. 10 июня 1981, Москва) — российский актёр театра, кино и озвучивания.
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