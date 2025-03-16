Обман раскрыт: певица Алекса рассказала, кто опубликовал пост о её разводе

Певица Алекса вышла на связь после странной истории с размещением и удалением поста о разводе и рассказала о мошенниках.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алексы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алекса

Звезда "Фабрики звёзд-4" оказалась в центре внимания из-за противоречивой истории с объявлением о расставании. Сначала она шокировала подписчиков сообщением о разрыве отношений, но спустя несколько часов удалила пост, вызвав волну вопросов.

По её словам, пост о разводе разместили злоумышленники, получившие доступ к аккаунту.

"Меня взломали, сожалею, что многих ввели в заблуждение. Всё хорошо, иначе и быть не могло", — заявила она.

Инцидент вызвал бурное обсуждение среди подписчиков. Одни выразили поддержку, предположив, что пара могла стать жертвой троллинга. Другие усомнились в версии со взломом, напомнив, что ранее Александра активно делилась личными моментами, включая совместные фото с супругом.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз.

Уточнения

«Фа́брика звёзд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами).



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