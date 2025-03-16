Дженнифер Лоуренс снова стала мамой: актриса скрывает детали рождения второго ребёнка

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс, прославившаяся ролями в франшизах "Голодные игры" и "Люди Икс", тайно пополнила семью. По данным портала Film Updates, 34-летняя звезда родила второго ребёнка несколько дней назад, однако пол, имя и точная дата рождения младенца пока остаются в секрете.

Фото: youtube.com by канал First We Feast, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Лоуренс

Лоуренс и её супруг, арт-дилер Кук Марони, традиционно избегают публичности в личных вопросах. Пара до сих пор не прокомментировала радостное событие, что лишь подогрело интерес поклонников. В октябре 2024 года СМИ впервые сообщили о беременности актрисы — тогда она появилась на благотворительном гала-вечере в платье, подчёркивающем округлившийся живот.

Несмотря на ожидание ребёнка, Лоуренс не снижала активности: посещала премьеры, участвовала в съёмках и даже шутила в интервью о "суперспособностях" будущих мам.

"Беременность — это магия, но иногда хочется, чтобы у тебя было четыре руки", — признавалась она.

Напомним, первенца — сына Сай — пара также скрывала от прессы почти полгода. Малыш, появившийся на свет в 2022 году, до сих пор остаётся вне объективов папарацци.

Ранее Ирина Понаровская высказалась о смерти единственного сына.

Уточнения

Дже́ннифер Шре́йдер Ло́уренс (англ. Jennifer Shrader Lawrence; род. 15 августа 1990, Индиан-Хилс, Кентукки, США) — американская актриса и продюсер.



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