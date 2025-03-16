Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить идеальный кляр без яиц? Простые ингредиенты всегда под рукой
Постный пирог, который сочнее обычного — попробуйте и убедитесь сами
Гладиолусы гниют перед посадкой? Эта обработка спасет луковицы
Ваш автомобиль обречен: проблемы, после которых его лучше продать
Принимаете эти препараты? Врач предупреждает о риске развития депрессии
5 распространённых ошибок, которые делают кошек нервными и злыми
Как за два месяца заработать миллион миль и облететь весь мир
Зелень, которая делает еду вкуснее, а организм крепче: выращиваем любисток правильно
Япония и Франция объединяются для добычи редкоземельных ресурсов

Дженнифер Лоуренс снова стала мамой: актриса скрывает детали рождения второго ребёнка

1:25
Шоу-бизнес » Зарубежный

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс, прославившаяся ролями в франшизах "Голодные игры" и "Люди Икс", тайно пополнила семью. По данным портала Film Updates, 34-летняя звезда родила второго ребёнка несколько дней назад, однако пол, имя и точная дата рождения младенца пока остаются в секрете.

Дженнифер Лоуренс
Фото: youtube.com by канал First We Feast, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дженнифер Лоуренс

Лоуренс и её супруг, арт-дилер Кук Марони, традиционно избегают публичности в личных вопросах. Пара до сих пор не прокомментировала радостное событие, что лишь подогрело интерес поклонников. В октябре 2024 года СМИ впервые сообщили о беременности актрисы — тогда она появилась на благотворительном гала-вечере в платье, подчёркивающем округлившийся живот.

Несмотря на ожидание ребёнка, Лоуренс не снижала активности: посещала премьеры, участвовала в съёмках и даже шутила в интервью о "суперспособностях" будущих мам.

"Беременность — это магия, но иногда хочется, чтобы у тебя было четыре руки", — признавалась она.

Напомним, первенца — сына Сай — пара также скрывала от прессы почти полгода. Малыш, появившийся на свет в 2022 году, до сих пор остаётся вне объективов папарацци.

Ранее Ирина Понаровская высказалась о смерти единственного сына.

Уточнения

Дже́ннифер Шре́йдер Ло́уренс (англ. Jennifer Shrader Lawrence; род. 15 августа 1990, Индиан-Хилс, Кентукки, США) — американская актриса и продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат
Военные новости
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат Аудио 
Можно ли пускать кошку в постель? Всё не так просто
Домашние животные
Можно ли пускать кошку в постель? Всё не так просто Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Последний шанс для ВСУ: что произойдет 17 марта в 6 утра — Зеленский не оставит своих в живых Дмитрий Плотников
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Последние материалы
Последний шанс для ВСУ: что произойдет 17 марта в 6 утра — Зеленский не оставит своих в живых
Постный пирог, который сочнее обычного — попробуйте и убедитесь сами
Гладиолусы гниют перед посадкой? Эта обработка спасет луковицы
Ваш автомобиль обречен: проблемы, после которых его лучше продать
Принимаете эти препараты? Врач предупреждает о риске развития депрессии
5 распространённых ошибок, которые делают кошек нервными и злыми
Как за два месяца заработать миллион миль и облететь весь мир
Зелень, которая делает еду вкуснее, а организм крепче: выращиваем любисток правильно
Япония и Франция объединяются для добычи редкоземельных ресурсов
Гибрид или электрокар? Выбираем новый Mercedes-Benz CLA
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.