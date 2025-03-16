Понаровская раскрыла душевные переживания после смерти сына: сердце разбито

Певица Ирина Понаровская впервые высказалась о смерти сына и рассказала о душевных переживаниях на фоне трагедии.
72-летняя артистка полгода назад потеряла единственного сына Энтони Родда. Она призналась, что время для неё замерло в день его гибели.
"Не чувствую, что это произошло полгода назад. Для меня всё словно вчера. Он остаётся рядом — я просто не могу его обнять…", — поделилась Понаровская в откровенном интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.
Смысл существования исполнительница хита "Рябиновые бусы" обрела в заботе о внуках. Артистка называет их "живым отражением Энтони", ради которого продолжает бороться с отчаянием. Она уверяет, что ради детей сына обязана оставаться сильной, хотя уже не будет прежней.
Понаровская отметила, что даже спустя месяцы не смирилась с утратой: "Сердце разбито, но разум твердит: надо жить. Не знаю, как назвать это состояние… Просто существование? Но раз оно есть — нельзя сдаваться".
Напомним, 39-летний Энтони Родд скоропостижно скончался в сентябре 2024 года. Его супруга обнаружила тело мужчины в ванной комнате их дома. По официальной версии, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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Ири́на Вита́льевна Понаро́вская (род. 12 марта 1953, Ленинград) — советская и российская джазовая и эстрадная певица, киноактриса, телеведущая.
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