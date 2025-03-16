Эпоха публичности: Баста объяснил, почему голая вечеринка Ивлеевой вызвала такой резонанс

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Известный рэпер и продюсер Баста (Василий Вакуленко) высказался о "голой вечеринке" блогерши Насти Ивлеевой, которая вызвала бурную дискуссию в обществе.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Баста

В интервью Надежде Стрелец он подчеркнул, что событие не затронуло его лично, однако признал закономерность общественной реакции.

"В эпоху, когда каждый шаг становится публичным, важно фильтровать слова и действия. Например, в Штатах одно неосторожное высказывание может моментально разрушить карьеру. У нас, как и в любом обществе, есть темы-триггеры, провоцирующие агрессию", — отметил артист.

Отвечая на вопросы о "голой вечеринке", Баста заявил, что инцидент его не задел. Он отметил, что получил приглашение, но не любит ходить на светские мероприятия и фуршеты.

Напомним, вечеринка Ивлеевой, проведённая в декабре 2023 года, спровоцировала волну критики из-за эпатажного дресс-кода. Роскомнадзор даже потребовал удалить материалы с мероприятия, назвав их "нарушающими нормы морали".

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал, почему не любит вспоминать прошлое.

Уточнения

Ба́ста (настоящее имя — Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко; род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону) — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.



Вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом «almost naked» прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» и вызвала широкий общественный резонанс после публикации фотографий с мероприятия на ряде ресурсов Рунета.





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