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Эпоха публичности: Баста объяснил, почему голая вечеринка Ивлеевой вызвала такой резонанс

1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный рэпер и продюсер Баста (Василий Вакуленко) высказался о "голой вечеринке" блогерши Насти Ивлеевой, которая вызвала бурную дискуссию в обществе.

Баста
Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Баста

В интервью Надежде Стрелец он подчеркнул, что событие не затронуло его лично, однако признал закономерность общественной реакции.

"В эпоху, когда каждый шаг становится публичным, важно фильтровать слова и действия. Например, в Штатах одно неосторожное высказывание может моментально разрушить карьеру. У нас, как и в любом обществе, есть темы-триггеры, провоцирующие агрессию", — отметил артист.

Отвечая на вопросы о "голой вечеринке", Баста заявил, что инцидент его не задел. Он отметил, что получил приглашение, но не любит ходить на светские мероприятия и фуршеты.

Напомним, вечеринка Ивлеевой, проведённая в декабре 2023 года, спровоцировала волну критики из-за эпатажного дресс-кода. Роскомнадзор даже потребовал удалить материалы с мероприятия, назвав их "нарушающими нормы морали".

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Уточнения

Ба́ста (настоящее имя — Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко; род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону) — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.

Вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом «almost naked» прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» и вызвала широкий общественный резонанс после публикации фотографий с мероприятия на ряде ресурсов Рунета.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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