Бриллианты и цитрин: раскрыта стоимость помолвочного кольца Миногаровой

Помолвочное кольцо блогера, модели и телеведущей Марии Миногаровой стоит около 979 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач".

Фото: youtube.com by канал Регина Тодоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маша Миногарова

Украшение, подаренное ей актёром Александром Горчилиным, выполнено из жёлтого золота и инкрустировано бриллиантами круглой огранки, дополненными цитрином. Эксперты отмечают, что подобные изделия от премиальных ювелирных домов нередко достигают стоимости в миллион рублей.

Напомним, о предстоящей свадьбе пары 16 марта сообщила блогер Ида Галич. Горчилин, известный по сериалу "Папины дочки", сделал предложение Миногаровой во время празднования её дня рождения.

Мария Миногарова, начавшая карьеру в 2011 году с участия в шоу "Топ-модель по-русски" (вошла в топ-5 финалистов), два года работала в Милане. Пиком её медийной активности стал 2019 год, когда она стала ведущей второго сезона программы "Орёл и решка. Россия".

Ранее Баста высказался о моногамии.

Уточнения

Мария Альбе́ртовна Минога́рова (род. 15 марта 1989, Краснодар, РСФСР) — российская модель, блогер и телеведущая. Победительница реалити-шоу «Сокровища императора», на телеканале ТНТ.



Алекса́ндр Па́влович Горчи́лин (род. 3 марта 1992, Москва) — российский актёр и режиссёр. Актёр театра «Гоголь-центр» (до 2022). .



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