Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Камни в почках заявили о себе: первый признак, требующий визита к врачу
Это не подвиг: Баста высказался о моногамии после 15 лет брака
Это дерево — как весна в вашем саду! Всё, что нужно знать о магнолии для её идеального цветения
Логистика по-новому: морские линии изменят торговлю между Россией и Катаром
Эта рыба укрепляет сердце и иммунитет, но почти никто её не ест: разбираемся, в чём секрет
Крах в Китае: как местные бренды обошли Porsche на повороте
Код Да Винчи: вы упускали эту деталь на картинах всех знаменитых художников
Головная боль, аллергия, выпадение волос: что вызывает ночной сон с мокрой головой
78-летняя юмористка Клара Новикова вышла в свет в дизайнерском наряде

Бриллианты и цитрин: раскрыта стоимость помолвочного кольца Миногаровой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Помолвочное кольцо блогера, модели и телеведущей Марии Миногаровой стоит около 979 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач".

Маша Миногарова
Фото: youtube.com by канал Регина Тодоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маша Миногарова

Украшение, подаренное ей актёром Александром Горчилиным, выполнено из жёлтого золота и инкрустировано бриллиантами круглой огранки, дополненными цитрином. Эксперты отмечают, что подобные изделия от премиальных ювелирных домов нередко достигают стоимости в миллион рублей.

Напомним, о предстоящей свадьбе пары 16 марта сообщила блогер Ида Галич. Горчилин, известный по сериалу "Папины дочки", сделал предложение Миногаровой во время празднования её дня рождения.

Мария Миногарова, начавшая карьеру в 2011 году с участия в шоу "Топ-модель по-русски" (вошла в топ-5 финалистов), два года работала в Милане. Пиком её медийной активности стал 2019 год, когда она стала ведущей второго сезона программы "Орёл и решка. Россия".

Ранее Баста высказался о моногамии.

Уточнения

Мария Альбе́ртовна Минога́рова (род. 15 марта 1989, Краснодар, РСФСР) — российская модель, блогер и телеведущая. Победительница реалити-шоу «Сокровища императора», на телеканале ТНТ.

Алекса́ндр Па́влович Горчи́лин (род. 3 марта 1992, Москва) — российский актёр и режиссёр. Актёр театра «Гоголь-центр» (до 2022). .

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод
Домашние животные
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод Аудио 
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре
Домашние животные
Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Секреты МС-21: как Россия создаёт самолёт будущего и обходит санкции Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Последние материалы
Эвелина Блёданс предположила, как россияне отреагируют на возвращение Аллы Пугачёвой
Как выглядят Карибы без отелей и круизных лайнеров: скрытые уголки рая
Золотая гонка: какие страны накапливают драгметалл в условиях экономической неопределённости
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Обои устарели? Современный ремонт требует других решений
Шок в Омске: школьница скончалась после череды отказов врачей — что произошло на самом деле
Японский электрокамикадзе: станет ли успешным новый убийца Tesla
Осторожно! Эти растения убьют вашу клубнику, а вы даже не заметите
Дмитрий Шепелев раскритиковал атмосферу на российском ТВ: слишком много сплетен и самолюбования
Это средство творит чудеса — кожа становится гладкой, как стекло
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.