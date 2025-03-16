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Это не подвиг: Баста высказался о моногамии после 15 лет брака

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный рэпер и продюсер Баста (Василий Вакуленко) в интервью Надежде Стрелец поделился взглядами на семейные ценности, назвав верность основой своих отношений.

Баста
Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Баста

Артист подчеркнул, что его приверженность моногамии — не результат сознательного выбора, а органичная часть характера.

"Для меня это не подвиг и не жертва. Просто так устроена моя жизнь, и мне в этом комфортно. Если бы я был другим человеком, возможно, всё сложилось бы иначе. Но мы с супругой совпадаем в главном — для нас важно доверие и взаимная преданность", — объяснил музыкант.

Баста признался, что не осуждает тех, кто следует иным принципам, но назвал верных людей "вымирающим видом" в современном мире. Именно отношения, где партнёры прошли проверку временем, кажутся ему правильными.

Артист добавил, что долгосрочный союз с одним человеком не только укрепляет связь, но и становится основой стабильности в жизни.

Ранее Клара Новикова вышла в свет в дизайнерском наряде.

Уточнения

Ба́ста (настоящее имя — Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко; род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону) — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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