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78-летняя юмористка Клара Новикова вышла в свет в дизайнерском наряде

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юмористка Клара Новикова, известная миллионам зрителей как "тётя Соня", неожиданно появилась на московском светском мероприятии, нарушив многолетнюю традицию замкнутого образа жизни.

Клара Новикова
Фото: youtube.com by канал Скажи Гордеевой* (Екатерина Гордеева признана в РФ иноагентом), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клара Новикова

Визит 78-летней артистки, давно не дающей концертов, вызвал ажиотаж среди журналистов и поклонников. Как сообщает aif.ru, Новикова предстала перед гостями в платье свободного кроя от израильского модельера Кедема Сассона.

Комментируя выбор наряда, юмористка подчеркнула, что даже комедийная роль не оправдывает небрежности в повседневности.

"Быть смешной на сцене — не значит выглядеть нелепо в жизни. Я десятилетиями одеваюсь у Сассона — его модели идеально сочетают комфорт и элегантность", — подчеркнула Новикова.

Она также заверила, что никому никогда не навязывает свой стиль и не осуждает других за их выбор, так как каждый волен одеваться так, как ему хочется.

Ранее стало известно, что Наташа Королёва накопила долги по ЖКХ.

Уточнения

Кла́ра Бори́совна Но́викова (урождённая Ге́рцер; род. 12 декабря 1946, Киев, УССР, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и озвучивания, артистка эстрады, юмористка, певица и телеведущая; народная артистка РФ (1997). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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