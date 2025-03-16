78-летняя юмористка Клара Новикова вышла в свет в дизайнерском наряде

Юмористка Клара Новикова, известная миллионам зрителей как "тётя Соня", неожиданно появилась на московском светском мероприятии, нарушив многолетнюю традицию замкнутого образа жизни.
Визит 78-летней артистки, давно не дающей концертов, вызвал ажиотаж среди журналистов и поклонников. Как сообщает aif.ru, Новикова предстала перед гостями в платье свободного кроя от израильского модельера Кедема Сассона.
Комментируя выбор наряда, юмористка подчеркнула, что даже комедийная роль не оправдывает небрежности в повседневности.
"Быть смешной на сцене — не значит выглядеть нелепо в жизни. Я десятилетиями одеваюсь у Сассона — его модели идеально сочетают комфорт и элегантность", — подчеркнула Новикова.
Она также заверила, что никому никогда не навязывает свой стиль и не осуждает других за их выбор, так как каждый волен одеваться так, как ему хочется.
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Кла́ра Бори́совна Но́викова (урождённая Ге́рцер; род. 12 декабря 1946, Киев, УССР, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и озвучивания, артистка эстрады, юмористка, певица и телеведущая; народная артистка РФ (1997).
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