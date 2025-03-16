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Наташа Королёва оказалась в списке должников: задолженность за ЖКХ превысила 130 тысяч рублей

1:40
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва столкнулась с финансовыми трудностями: у артистки накопились долги за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму около 138 тысяч рублей по трём столичным квартирам и апартаментам в элитном комплексе.

Наташа Королева
Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наташа Королева

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, основная часть задолженности, свыше 101 тысячи рублей, связана с квартплатой и коммунальными услугами в трёх апартаментах на Новом Арбате. Площадь объектов составляет 51,4, 68,3 и 98,3 кв. м, а их рыночная стоимость, по оценкам экспертов, достигает 37 млн, 49 млн и 70,8 млн рублей соответственно.

Ещё 36,4 тысячи рублей артистка должна за жилье в ЖК "Воробьёвы горы" (Раменки), где её апартаменты площадью 155 кв. м оцениваются в 32,3 млн рублей.

По информации источников, Королёва не оплачивала счета уже два месяца. При этом певица преимущественно проживает в загородной резиденции в деревне Крекшино, где на её имя зарегистрированы два дома.

Представители артистки пока не прокомментировали ситуацию. Эксперты отмечают, что подобные случаи среди знаменитостей нередко связаны с ошибками управляющих компаний или передачей полномочий третьим лицам. 

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Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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