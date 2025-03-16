Жуткое состояние: Дима Билан борется с коварным недугом накануне важного события

Певец Дима Билан сообщил подписчикам о резком ухудшении здоровья. В Telegram-канале артист признался, что столкнулся с ротавирусной инфекцией, которая поставила под угрозу его участие в важном событии — презентации нового клипа, запланированной на 18 марта.

Фото: wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

По словам Билана, первые симптомы появились 14 марта: музыканта мучили сильная тошнота, головокружение и многократные приступы, из-за которых он провёл бессонную ночь.

"Жуткое состояние! Гастроэнтеролог консультировала меня удалённо, подобрала препараты. Сейчас жду врача на дом. Температура зашкаливает. Всем советую беречь здоровье", — написал певец, добавив, что испытывает крайнюю слабость.

Несмотря на тяжёлое состояние, Билан не теряет надежды восстановиться к выходным. Он отметил, что презентация клипа для него очень важна.

Поклонники артиста массово поддержали его в комментариях, пожелав скорейшего выздоровления. Некоторые отметили, что ротавирусная инфекция требует полноценного отдыха, и призвали не рисковать здоровьем ради работы.

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Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа.



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