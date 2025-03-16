Эвелина Блёданс предположила, как россияне отреагируют на возвращение Аллы Пугачёвой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс в интервью mk.ru высказала мнение, что Алла Пугачёва может вернуться в Россию, несмотря на предыдущие противоречия. По словам Блёданс, публика готова принять певицу, если та примет такое решение.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Артистка уверена, что, если уехавшая исполнительница захочет приехать на родину, то сделает это без проблем.

"Люди понимают: каждый имеет право на ошибку. Мы все не идеальны", — отметила Блёданс, подчеркнув, что не поддерживает контактов с певицей уже долгое время.

Также Блёданс прокомментировала недавний конфликт Пугачёвой с журналистами, которые пытались взять у неё комментарий в Лимасоле. Актриса уверена, что всплеск раздражения певицы мог быть связан с тоской по дому в деревне Грязь.

В завершении она отметила, что при потере привычного мира даже небольшие стрессы переносятся тяжелее.

Ранее Дмитрий Шепелев высказался о российском ТВ.

Уточнения

Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (латыш. Evelīna Bļodāns; 5 апреля 1969, Ялта) — советская, украинская и российская актриса театра, кино телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.



А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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