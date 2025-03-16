Эвелина Блёданс предположила, как россияне отреагируют на возвращение Аллы Пугачёвой

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс в интервью mk.ru высказала мнение, что Алла Пугачёва может вернуться в Россию, несмотря на предыдущие противоречия. По словам Блёданс, публика готова принять певицу, если та примет такое решение.
Артистка уверена, что, если уехавшая исполнительница захочет приехать на родину, то сделает это без проблем.
"Люди понимают: каждый имеет право на ошибку. Мы все не идеальны", — отметила Блёданс, подчеркнув, что не поддерживает контактов с певицей уже долгое время.
Также Блёданс прокомментировала недавний конфликт Пугачёвой с журналистами, которые пытались взять у неё комментарий в Лимасоле. Актриса уверена, что всплеск раздражения певицы мог быть связан с тоской по дому в деревне Грязь.
В завершении она отметила, что при потере привычного мира даже небольшие стрессы переносятся тяжелее.
Ранее Дмитрий Шепелев высказался о российском ТВ.
Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (латыш. Evelīna Bļodāns; 5 апреля 1969, Ялта) — советская, украинская и российская актриса театра, кино телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
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