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Защита дочери превыше всего: Ким Кардашьян подает в суд на Канье Уэста

Шоу-бизнес » Зарубежный

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян инициировала судебное разбирательство против своего экс-супруга, рэпера Канье Уэста после того, как тот привлёк их 11-летнюю дочь Норт к записи трека с участием рэпера Пи Дидди, сообщает Daily Mail.

Ким Кардашьян
Фото: youtube.com by канал Jay Shetty Podcast, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ким Кардашьян

Конфликт разгорелся после анонса песни Lonely Roads Still Go to Sunshine, в которой Пи Дидди (сейчас находящийся под стражей) обращается к Уэсту со словами поддержки, а Норт исполняет куплет о "свете в конце пути".

Инсайдеры утверждают, что Кардашьян возмущена вовлечением ребёнка в проект с фигурантом уголовного расследования. Юристы звезды уже подали запрос на полное удаление трека из всех платформ.

"Ким считает, что Канье перешёл все границы, используя дочь для продвижения трека с человеком, чья репутация подорвана обвинениями", — пояснил источник, близкий к семье.

Это не первый спор экс-супругов: ранее Уэст неоднократно критиковал методы воспитания Кардашьян в соцсетях. Пара, воспитывающая четверых детей (Норт, Сэйнта, Чикаго и Псалма), рассталась в 2022 году после восьми лет брака. Несмотря на совместную опеку, их отношения остаются напряженными.

Ранее Джонни Депп высказался о сотрудничестве с Тимом Бёртоном.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель. 

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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