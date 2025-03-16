Трогательные кадры: Бузова показала, как обращается с сыном Погребняк

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в Telegram-канале кадры с крёстным сыном Владимиром — четвёртым ребёнком своей близкой подруги, модели Марии Погребняк.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ольги Бузовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Бузова с крестником

Продемонстрированные снимки исполнительница подписала лаконично: "Мой Вова". Также она опубликовала видеоролик, на котором показывает мальчику подаренную одежду, нежно кормит его с ложки и обнимает.

Напомним, что Мария Погребняк родила сына в начале сентября, рассказав позже о естественных родах без осложнений. Бузова оказалась среди первых, кто посетил подругу в роддоме, а уже 17 ноября приняла участие в таинстве крещения малыша.

Ольга Бузова не раз признавалась, что дети — важная часть её жизни, несмотря на отсутствие собственных. Этот ролик вновь вызвал волну обсуждений о возможном материнстве звезды, однако сама Ольга пока сохраняет интригу, сосредоточившись на творчестве и поддержке близких.

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Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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