Кольца и поцелуй: Дава и Мари Краймбрери больше не скрывают свой брак

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, в свой 32-й день рождения опубликовал видео с тайной церемонии бракосочетания с певицей Мари Краймбрери, которая ожидает их первого ребёнка.
Кадры, снятые в стенах ЗАГСа, запечатлели момент, когда влюбленные обмениваются поцелуем, а затем демонстрируют обручальные кольца. Примечательно, что на записи заметна беременность Краймбрери, однако точная дата регистрации осталась неизвестной.
"Сегодня я праздную не только день рождения, но и новый статус — любящего мужа и будущего отца. Мечты сбываются, даже если для этого нужно время. Благодарен всем, кто разделяет наше счастье", — написал Дава в сопроводительном тексте.
Этот шаг Манукяна стал неожиданностью для аудитории: ранее он заявлял, что не планирует афишировать личную жизнь. Однако поклонники уже окрестили пару "главным светским дуэтом года" и гадают, последуют ли за свадьбой совместные творческие проекты.
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Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область) — российский автор-исполнитель украинского происхождения. Состоит в лейбле Velvet Music с 2017 года.
Дави́д Ашо́тович Манукя́н (род. 16 марта 1993, Новосибирск), более известный как Да́ва (DAVA), — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер и бывший телеведущий.
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