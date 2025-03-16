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Кольца и поцелуй: Дава и Мари Краймбрери больше не скрывают свой брак

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, в свой 32-й день рождения опубликовал видео с тайной церемонии бракосочетания с певицей Мари Краймбрери, которая ожидает их первого ребёнка.

Давид Манукян и Мари Краймбрери
Фото: instagram.com by личный аккаунт Давида Манукяна в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Давид Манукян и Мари Краймбрери

Кадры, снятые в стенах ЗАГСа, запечатлели момент, когда влюбленные обмениваются поцелуем, а затем демонстрируют обручальные кольца. Примечательно, что на записи заметна беременность Краймбрери, однако точная дата регистрации осталась неизвестной.

"Сегодня я праздную не только день рождения, но и новый статус — любящего мужа и будущего отца. Мечты сбываются, даже если для этого нужно время. Благодарен всем, кто разделяет наше счастье", — написал Дава в сопроводительном тексте.

Этот шаг Манукяна стал неожиданностью для аудитории: ранее он заявлял, что не планирует афишировать личную жизнь. Однако поклонники уже окрестили пару "главным светским дуэтом года" и гадают, последуют ли за свадьбой совместные творческие проекты.

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Уточнения

Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область) — российский автор-исполнитель украинского происхождения. Состоит в лейбле Velvet Music с 2017 года.
 

Дави́д Ашо́тович Манукя́н (род. 16 марта 1993, Новосибирск), более известный как Да́ва (DAVA), — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер и бывший телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Кольца и поцелуй: Дава и Мари Краймбрери больше не скрывают свой брак
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