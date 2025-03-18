Зал заминировали: шоу Мэйби Бэйби остановлено на полуслове

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В Москве должен был пройти долгожданный концерт Мэйби Бэйби, больше известной публике как Вика Лысюк - певица, блогерша и любимица молодёжной аудитории. Но шоу в клубе "Сова" неожиданно прервалось после всего трёх исполненных песен. Причина — тревожное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве.

Фото: личный аккаунт "frend_baby" в Instagram Мейби Бейби

Всё шло отлично… до тревоги

Поклонники собрались в клуб задолго до начала, атмосфера была наэлектризована ожиданием. Мэйби вышла на сцену под восторженные крики, открыла концерт мощным сетом и, казалось, только начинала разогреваться. Но после третьего трека вечер принял резкий поворот.

На сцену поднялись организаторы и охрана, прервали выступление и объявили эвакуацию.

"Помещение заминировано": организаторы прервали шоу

Администрация клуба сообщила, что получила сообщение о возможном минировании. Немедленно было принято решение эвакуировать зрителей и остановить концерт ради безопасности. На место прибыли экстренные службы, началась проверка здания.

К счастью, тревога оказалась ложной. Однако концерт продолжить было уже невозможно.

Певица в шоке, фанаты — в растерянности

Мэйби Бэйби никак не комментировала случившееся — по словам очевидцев, она быстро покинула площадку под охраной. Фанаты остались в растерянности, но даже это не испортило настроения части публики: многие остались тусоваться рядом с клубом, обсуждали произошедшее, слушали треки с колонок и продолжали веселиться, несмотря ни на что.

Новая дата концерта: будет ли шоу перенесено?

Организаторы пообещали объявить новую дату концерта в ближайшее время. Билеты, как ожидается, останутся действительными. Фанаты, конечно, расстроены, но большинство понимает: безопасность важнее.

Не первый случай

Это уже не первая история с отменой концертов из-за "минирований". В последнее время такие инциденты происходят всё чаще, особенно на мероприятиях с молодёжной аудиторией. Многим кажется, что такие атаки — попытка дестабилизировать культурную жизнь и сорвать радость простых зрителей.

Главное — все живы и здоровы

Поклонники Вики Лысюк выражают поддержку в соцсетях. Остаётся надеяться, что Мэйби Бэйби скоро вернётся на сцену и подарит зрителям настоящее шоу, без экстрима.

Уточнения

Мэ́йби Бэ́йби (настоящее имя — Викто́рия Влади́мировна Лысю́к; бел. Вікторыя Уладзіміраўна Лысюк; род. 27 сентября 1995, Жабинка, Брестская область, Белоруссия) — российская и белорусская певица, бывшая участница российской группы «Френдзона».



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