Свастика на обложке нового альбома и чтение Гитлера перед сном: Канье Уэст вновь шокирует публику

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Скандальный рэпер Канье Уэст выпустил новый альбом, на обложке которого изображена свастика. Кроме того, в одной из песен Уэст рассказывает о чтении книги Адольфа Гитлера перед сном. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Фото: flickr.com by Brandon Winters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Канье Уэст

Тематика альбома не стала полной неожиданностью для общественности, ведь рэпер и ранее говорил о своих нацистских взглядах и уважительно высказывался о Гитлере. Позже он отказался от своих слов и заявил, что не является нацистом. Некоторые пользователи Сети уверены, что у Уэста проблемы с психикой.

В создании альбома Уэсту помогал его коллега Шон Комбс, у которого есть проблемы с законом из-за подозрений в торговле людьми.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.



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