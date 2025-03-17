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Почему Евгений Петросян внезапно отменил все концерты — правда оказалась тревожной

Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян, которого сложно представить без сцены, внезапно решил взять паузу. Даже в свой "профессиональный" праздник — 1 апреля — он предпочёл отдохнуть. Ни традиционных концертов, ни частных корпоративов: артист выбрал чилл и, по всей видимости, неслучайно.

Евгений Петросян
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евгений Петросян

Выступлений почти нет

По нашей информации, в расписании Евгения Вагановича сейчас — почти полная тишина. На ближайшие два месяца у него всего четыре мероприятия: три концерта в марте и один — в апреле. Причём это не новые договорённости, а давно запланированные выступления. Новых анонсов пока нет — и это весьма тревожный сигнал для поклонников.

Всё из-за здоровья

Всё больше оснований полагать, что приостановка гастролей связана с самочувствием артиста. Недавно Петросян экстренно попал в больницу — ему резко стало плохо после перенесённой операции на кишечнике. Несмотря на это, он всё же вышел на сцену и отработал шестичасовой концерт. Однако, как говорят источники, врачи настоятельно рекомендовали ему снизить темп.

Журналистам — ни слова

Попытки получить комментарий от самого Петросяна не увенчались успехом. Он отказался от общения с прессой, что также говорит о том, что сейчас артист, скорее всего, сосредоточен исключительно на восстановлении.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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