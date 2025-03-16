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Актёр Андрей Бурковский обратился к сыну, с которым эмигрировал в США: верь в себя!

1:18
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Эмигрировавший в США актёр Андрей Бурковский опубликовал в соцсетях сердечное поздравление в адрес старшего сына Максима, отметившего 14-летие.

Андрей Бурковский с сыном
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Андрея Бурковского в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Андрей Бурковский с сыном

Артист опубликовал несколько семейных фотографий и написал трогательный пост, посвящённый наследнику.

"Мой дорогой сыночек! Сегодня тебе исполняется 14, и мы с мамой гордимся твоей мудростью, чувством юмора и добрым сердцем. Спасибо, что ты выбрал нас. Верь в себя, цени близких, а мы всегда будем твоей опорой. Любим безмерно!" — написал Бурковский.

Напомним, что в конце 2022 года артист вместе с супругой Ольгой и детьми переехал в Лос-Анджелес, а осенью 2024 года семья объявила о новом этапе — переезде в Нью-Йорк. Как признавалась Ольга в своём блоге, мегаполис стал для них "городом возможностей", где дети смогут получить лучшее образование.

Пара, состоящая в браке 16 лет, воспитывает не только Максима, но и 11-летнюю дочь Алису.

Ранее стало известно, что Алёна Водонаева появилась на светской вечеринке в компании 14-летнего сына.

Уточнения

Андре́й Влади́мирович Бурко́вский (род. 14 ноября 1983, Томск) — российский актёр театра, кино и телевидения, телеведущий, бывший игрок КВН, чемпион Высшей лиги в составе команды «Максимум» (2008).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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