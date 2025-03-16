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Больше не скрывает: Водонаева вывела в свет повзрослевшего сына

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Алёна Водонаева появилась на светской вечеринке в честь дня рождения модели Маши Миногаровой в компании своего 14-летнего сына Богдана.

Алёна Водонаева с сыном
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Алёны Водонаевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алёна Водонаева с сыном

Экс-участница "Дома-2" опубликовала кадры с мероприятия, а также показала повзрослевшего наследника.

"Со своим самоваром", — иронично подписала она совместные фото в соцсетях.

Первенец Водонаевой родился в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Несмотря на расставание пары спустя год после рождения ребенка, экс-супруги поддерживают дружеские отношения. Водонаева не раз отмечала в интервью, что Малакеев остается "идеальным отцом" и ответственно подходит к роли родителя.

Поклонники отметили, что Богдан, который обычно избегает публичности, на снимках выглядит уверенно. Многие связали его появление на мероприятии с взрослением и постепенным вхождением в светскую жизнь.

Ранее стало известно, что военкомат разыскивает Марка Эйдельштейна.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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