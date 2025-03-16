Бизнес-тренинги закончились: силовики заинтересовались призывами Маркаряна к атакам

Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку в отношении инфобизнесмена и коуча Арсена Маркаряна после его публичных заявлений, содержащих одобрение террористических методов. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

Фото: youtube.com by канал Viktor Logic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арсена Маркаряна

Как ранее установила Московская прокуратура, Маркарян в интервью на одном из видеохостингов открыто поддержал идеологию терроризма. В эфире он призвал к организации атак с использованием беспилотников против граждан России и объектов на территории страны. Позже аналогичные утверждения блогер повторил в прямом эфире другого канала того же сервиса.

"В рамках проверки рассматривается статья о публичных призывах к террористической деятельности", — уточнил представитель ведомства.

Арсен Маркарян известен как автор провокационных тренингов, неоднократно вызывавших резонанс из-за мизогинных высказываний и радикальных взглядов. Эксперты отмечают, что его нынешние заявления могут быть частью стратегии привлечения внимания к персоне, однако правоохранители расценивают их как потенциальную угрозу безопасности.

Расследование продолжается: решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если вина Маркаряна будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы по статье 205.2 УК РФ.

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Уточнения

Арсе́н Ашо́тович Маркаря́н (также Джагаспаня́н; род. 21 марта 1995, Самара) — российский блогер, инфобизнесмен и коуч, известный своими противоречивыми взглядами и мизогинными высказываниями.



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