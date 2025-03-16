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Молодёжное меню не помогло: Фадеев терпит крах в ресторанном бизнесе

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ресторан "У Дяди Макса", принадлежащий музыкальному продюсеру Максиму Фадееву, столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями. За 2024 год он потерял более 65 миллионов рублей.

Максим Фадеев
Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Максим Фадеев

По информации Life.ru, ссылаясь на данные Shot, убытки общественного заведения за последний год увеличились в 16 раз. В 2023 году ресторанный бизнес Максима Фадеева также демонстрировал убыль в размере 4 миллионов рублей.

В результате этих проблем Максим Фадеев был вынужден закрыть один из двух своих ресторанов, который находился в торговом центре Vegas Кунцево. Сейчас продолжает функционировать заведение в торговом центре Vegas "Крокус Сити", однако ситуация остаётся критической.

Примечательно, что ресторан продюсера ориентирован на молодую аудиторию. Клиентам предлагаются молочные коктейли, пиццы и бургеры в виде деталей "Лего".

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Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Фаде́ев (род. 6 мая 1968, Курган) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр, кинооператор и телепродюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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