Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бизнес-тренинги закончились: силовики заинтересовались призывами Маркаряна к атакам
ТОП-5 популярных десертов СССР
Молодёжное меню не помогло: Фадеев терпит крах в ресторанном бизнесе
Эти вещи могут превратить даже молодую женщину в тётю: разбираемся, что устарело и чем его заменить
Какие породы собак самые проблемные? ТОП-10, от которых отказываются
Цветы, которые убивают: нарциссы могут вызвать отравление и даже паралич
Несостоявшийся бизнесмен: чем на самом деле зарабатывает жених дочери Волочковой
Найдено главное упражнение для мощных бицепсов: удивительный эффект
Цена кусается: Европа готова забыть про эмбарго и вернуться к российскому газу

От эстрады к ножницам: жена Леонтьева нашла призвание вдали от родины

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Людмила, супруга народного артиста России Валерия Леонтьева, открыла в США груминг-салон, который посещают даже знаменитости.

Валерий Леонтьев
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерий Леонтьев

Среди клиентов салона — Энрике Иглесиас, Анна Курникова, актёр Мел Гибсон и другие жители элитного района Майами. Как пишет "7Дней.ru", Людмила самостоятельно моет и стрижёт собак.

У Валерия Леонтьева и его супруги есть недвижимость на берегу Средиземного моря в курортном городе Аликанте, по соседству с семьёй Виктории и Дэвида Бэкхем. Дом площадью 320 квадратных метров сдаётся в аренду всем желающим пожить рядом со знаменитостями.

В прошлом году Валерий Леонтьев заявил о завершении карьеры и нежелании устраивать прощальные туры, так как его жанр "не терпит дряхлости". Однако артист продолжает давать частные концерты за многомиллионные гонорары.

Ранее стало известно, как зарабатывает на жизнь жених дочери Анастасии Волочковой.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, киноактёр и композитор.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат
Военные новости
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат Аудио 
А реакторы нужны как воздух! Украина планирует выкупить российское оборудование у Болгарии для поддержки энергетики
Экономика и бизнес
А реакторы нужны как воздух! Украина планирует выкупить российское оборудование у Болгарии для поддержки энергетики Аудио 
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Экономика и бизнес
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Сводка с фронта: наёмники расстреливают отступающих солдат ВСУ, армия РФ двигается на Сумы Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Забудьте о трубочисте: вот как правильно почистить дымоход своими руками
Забудьте о трубочисте: вот как правильно почистить дымоход своими руками
Последние материалы
Люди, вы оплачиваете им жизнь!: борющийся с раком Кушанашвили в ярости от богатств Митрошиной
Время не лечит: Вера Алдонина рассказала, как пережила смерть мамы Юлии Началовой
Переключать или не переключать? Что делать с АКПП на светофоре
Может ли позитивное мышление продлить жизнь: история Марии Браньяс
Оформление окон без лишних затрат: топ карнизов для любого интерьера
Самая полезная часть курицы: вы всю жизнь ели не то
Они не попали в путеводители, но достойны вашего внимания! Скрытые сокровища Мэна
Мы раскрыли загадку общего предка — и это существо намного старше наших представлений
Три года вместе: Виктория Дайнеко выходит замуж за геолога-бизнесмена
36-летие со слезами счастья: Миногарова выходит замуж за Горчилина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.