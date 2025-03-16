От эстрады к ножницам: жена Леонтьева нашла призвание вдали от родины

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Людмила, супруга народного артиста России Валерия Леонтьева, открыла в США груминг-салон, который посещают даже знаменитости.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерий Леонтьев

Среди клиентов салона — Энрике Иглесиас, Анна Курникова, актёр Мел Гибсон и другие жители элитного района Майами. Как пишет "7Дней.ru", Людмила самостоятельно моет и стрижёт собак.

У Валерия Леонтьева и его супруги есть недвижимость на берегу Средиземного моря в курортном городе Аликанте, по соседству с семьёй Виктории и Дэвида Бэкхем. Дом площадью 320 квадратных метров сдаётся в аренду всем желающим пожить рядом со знаменитостями.

В прошлом году Валерий Леонтьев заявил о завершении карьеры и нежелании устраивать прощальные туры, так как его жанр "не терпит дряхлости". Однако артист продолжает давать частные концерты за многомиллионные гонорары.

Ранее стало известно, как зарабатывает на жизнь жених дочери Анастасии Волочковой.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, киноактёр и композитор.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.