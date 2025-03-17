Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заплатили за ботокс, но морщины остались? Разбираем, почему он может не подействовать
Процесс сертификации продукции: важные нюансы
Абхазия снова в списке направлений: стоит ли ехать
Макароны из сверчков: это уже на полках магазинов
Грязная вода в скважине? Простая схема очистки решит проблему
Смородина даст рекордный урожай: 6 приёмов, которые работают безотказно
Одна ошибка — и собака может напасть: как избежать опасной ситуации
Как сохранить свежий вид после перелёта: делимся секретами
Хотите экзотику, но без нервов? Эти растения не обидятся даже без удобрений

И пусть весь мир подождёт: Влад Лисовец зажёг с Бузовой на танцполе на фоне слухов о болезни

0:58
Шоу-бизнес

После того как в Сети появилась информация о серьёзной болезни стилиста Влада Лисовца, многие поклонники стали за него переживать. Лисовец опроверг, что он находился на последней стадии рака, однако он утверждает, что проблемы со здоровьем у него действительно есть. При этом он не называет конкретную болезнь, не приводит никаких подробностей и ведёт себя легко и жизнерадостно.

Силуэты людей на фоне огней
Фото: unsplash.com by Clem Onojeghuo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Силуэты людей на фоне огней

Недавно Лисовца заметили с Ольгой Бузовой на танцполе. Им было весело и хорошо друг с другом. Лисовец делал широкие движения руками, а Бузова их копировала. В финале танца стилист опустился перед Ольгой на колени.

Среди неравнодушных находятся не только те, кто сочувствуют Лисовцу. Есть и те, кому не нравится скрытность Влада, а Отар Кушанашвили и вовсе заподозрил стилиста в обмане ради пиара. Об этом сообщает "СтарХит".

Уточнения

Владисла́в Васи́льевич Лисове́ц (род. 9 августа 1972, Баку, Азербайджанская ССР) — российский стилист, опытный знаток моды, теле- и радиоведущий, предприниматель, владелец сети салонов красоты «CONTORA lisovets», основатель школы стиля «LISOschool», арт пространства и кофейни «LISObon».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Еда и рецепты
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод Аудио 
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Еда и рецепты
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
В чём главная ошибка Зеленского? Секретный диагноз НАТО, который поставили Украине Дмитрий Плотников
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Последние материалы
В чём главная ошибка Зеленского? Секретный диагноз НАТО, который поставили Украине
Заплатили за ботокс, но морщины остались? Разбираем, почему он может не подействовать
Процесс сертификации продукции: важные нюансы
Абхазия снова в списке направлений: стоит ли ехать
Макароны из сверчков: это уже на полках магазинов
Грязная вода в скважине? Простая схема очистки решит проблему
Смородина даст рекордный урожай: 6 приёмов, которые работают безотказно
Одна ошибка — и собака может напасть: как избежать опасной ситуации
Как сохранить свежий вид после перелёта: делимся секретами
Хотите экзотику, но без нервов? Эти растения не обидятся даже без удобрений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.