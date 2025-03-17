И пусть весь мир подождёт: Влад Лисовец зажёг с Бузовой на танцполе на фоне слухов о болезни

После того как в Сети появилась информация о серьёзной болезни стилиста Влада Лисовца, многие поклонники стали за него переживать. Лисовец опроверг, что он находился на последней стадии рака, однако он утверждает, что проблемы со здоровьем у него действительно есть. При этом он не называет конкретную болезнь, не приводит никаких подробностей и ведёт себя легко и жизнерадостно.
Недавно Лисовца заметили с Ольгой Бузовой на танцполе. Им было весело и хорошо друг с другом. Лисовец делал широкие движения руками, а Бузова их копировала. В финале танца стилист опустился перед Ольгой на колени.
Среди неравнодушных находятся не только те, кто сочувствуют Лисовцу. Есть и те, кому не нравится скрытность Влада, а Отар Кушанашвили и вовсе заподозрил стилиста в обмане ради пиара. Об этом сообщает "СтарХит".
Владисла́в Васи́льевич Лисове́ц (род. 9 августа 1972, Баку, Азербайджанская ССР) — российский стилист, опытный знаток моды, теле- и радиоведущий, предприниматель, владелец сети салонов красоты «CONTORA lisovets», основатель школы стиля «LISOschool», арт пространства и кофейни «LISObon».
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