Несостоявшийся бизнесмен: чем на самом деле зарабатывает жених дочери Волочковой

Жених дочери известной балерины Анастасии Волочковой зарабатывает на жизнь репетиторством, беря с учеников по 500 рублей в час. Об этом сообщает aif.ru.
Никита Григорян, избранник Ариадны, в 2023 году пытался заняться бизнесом. Ему принадлежало 90,91% компании по продаже табачных изделий, но дело не сложилось, и организация оказалась в многомиллионном долгу.
До 2023 года Никита был единоличным владельцем компании по уборке помещений, но её ликвидировал. Кроме того, он был зарегистрирован на сайте выдачи микрозаймов, а два года назад на его номер телефона пытались оформить займ в размере 15 тысяч рублей.
Ариадна и её будущий супруг познакомились в джаз-клубе, а уже через два дня поняли, что нашли друг в друге родственные души. Дочь балерины души не чает в избраннике и отмечает, что именно он станет главой семьи.
Свадьба молодых людей состоится в Санкт-Петербурге 26 апреля. Организацией занимается Анастасия Волочкова. Торжество пройдёт и в Москве, где будет присутствовать отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, с семьёй, а также родственники со стороны жениха.
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Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
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