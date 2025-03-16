Несостоявшийся бизнесмен: чем на самом деле зарабатывает жених дочери Волочковой

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Жених дочери известной балерины Анастасии Волочковой зарабатывает на жизнь репетиторством, беря с учеников по 500 рублей в час. Об этом сообщает aif.ru.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Волочковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Волочкова с дочерью

Никита Григорян, избранник Ариадны, в 2023 году пытался заняться бизнесом. Ему принадлежало 90,91% компании по продаже табачных изделий, но дело не сложилось, и организация оказалась в многомиллионном долгу.

До 2023 года Никита был единоличным владельцем компании по уборке помещений, но её ликвидировал. Кроме того, он был зарегистрирован на сайте выдачи микрозаймов, а два года назад на его номер телефона пытались оформить займ в размере 15 тысяч рублей.

Ариадна и её будущий супруг познакомились в джаз-клубе, а уже через два дня поняли, что нашли друг в друге родственные души. Дочь балерины души не чает в избраннике и отмечает, что именно он станет главой семьи.

Свадьба молодых людей состоится в Санкт-Петербурге 26 апреля. Организацией занимается Анастасия Волочкова. Торжество пройдёт и в Москве, где будет присутствовать отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, с семьёй, а также родственники со стороны жениха.

Ранее Кушанашвили обвинил Митрошину в обворовывании страны.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.





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