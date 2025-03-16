Люди, вы оплачиваете им жизнь!: борющийся с раком Кушанашвили в ярости от богатств Митрошиной

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили был поражён доходами блогера Саши Митрошиной, которую отправили под домашний арест по обвинению в отмывании денег и их легализации.

Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отар Кушанашвили

В авторском шоу "КАКОВО?!" на YouTube-канале шоумен отметил, что в то время как он вынужден просить деньги на лечение рака, блогерша ведёт роскошный образ жизни за счёт своих подписчиков.

"Я тут умоляю людей прислать мне хоть пару копеек на борьбу с капельницами и токсинами, а у неё миллионы перечислений, покупка квартиры на Большой Дмитровке в центре Москвы. Люди, вы оплачиваете им жизнь!" — возмутился Кушанашвили.

Он считает, что такие личности, как Митрошина, обворовывают страну, ведь даже за много лет работы ему не удалось заработать столько, сколько блогерша получила за последние несколько лет.

Кушанашвили уверен, что до того, как на молодую предпринимательницу надели наручники, она считала дураком именно его из-за низких заработков.

Ранее стало известно, что Вика Дайнеко выходит замуж.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.



Алекса́ндра Алекса́ндровна Митро́шина (род. 27 июня 1994, Петрозаводск) — российская Instagram-блогер, известная по сети курсов на тему раскрутки в социальных сетях, неоднократно обвинялась в инфоцыганстве.



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