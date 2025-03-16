Три года вместе: Виктория Дайнеко выходит замуж за геолога-бизнесмена

Певица Виктория Дайнеко собирается замуж за возлюбленного, имя которого пока держит в секрете. В личном блоге она опубликовала их совместный снимок и сопроводила его эмодзи в виде обручального кольца.
Избранник певицы — бизнесмен и геолог, который решил сделать предложение руки и сердца во время футбольного матча "Локомотив-Динамо". Известно, что будущие супруги уже три года вместе.
Для Виктории Дайнеко этот шаг стал неожиданностью, так как ещё в прошлом году она говорила, что её мужчина не готов к семейной жизни. Она не торопила его, так как у неё уже был неудачный брак.
У артистки есть девятилетняя дочь Лиза, которую она скрывает от публики. Её отцом является бывший муж певицы, музыкант Дмитрий Клейман, с которым она прожила в браке два года.
Ранее стало известно, что модель Маша Миногарова тоже получила предложение руки и сердца.
Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса.
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