Три года вместе: Виктория Дайнеко выходит замуж за геолога-бизнесмена

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Певица Виктория Дайнеко собирается замуж за возлюбленного, имя которого пока держит в секрете. В личном блоге она опубликовала их совместный снимок и сопроводила его эмодзи в виде обручального кольца.

Фото: youtube.com by личный аккаунт Виктории Дайнеко в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктория Дайнеко

Избранник певицы — бизнесмен и геолог, который решил сделать предложение руки и сердца во время футбольного матча "Локомотив-Динамо". Известно, что будущие супруги уже три года вместе.

Для Виктории Дайнеко этот шаг стал неожиданностью, так как ещё в прошлом году она говорила, что её мужчина не готов к семейной жизни. Она не торопила его, так как у неё уже был неудачный брак.

У артистки есть девятилетняя дочь Лиза, которую она скрывает от публики. Её отцом является бывший муж певицы, музыкант Дмитрий Клейман, с которым она прожила в браке два года.

Ранее стало известно, что модель Маша Миногарова тоже получила предложение руки и сердца.

Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса.



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