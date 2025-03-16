36-летие со слезами счастья: Миногарова выходит замуж за Горчилина

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Александр Горчилин сделал предложение своей возлюбленной, модели Маше Миногаровой, в день её рождения.

Фото: youtube.com by канал Регина Тодоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маша Миногарова

Артист обратился к своей избраннице, которая отмечала 36-летие в окружении близких людей, и признался, что испытывает к ней сильные чувства. Он напомнил, что в жизни, как поётся в известной песне, можно любить до слёз.

"Маша, чтобы ни произошло, я ни в чём не могу быть уверен, кроме того, что я ощущаю внутри себя, но я тебя люблю. И мой подарок на день рождения — это я. И я хочу сделать тебе предложение быть со мной", — отметил он и встал на одно колено с бриллиантовым кольцом в руке.

Миногарова не скрывала своего удивления, но ответила "Да!" любимому человеку, роман с которым она рассекретила лишь в День святого Валентина.

Ранее Регина Тодоренко заявляла, что к Владу Топалову каждый четверг приходит новая женщина.

Уточнения

Мария Альбе́ртовна Минога́рова (род. 15 марта 1989, Краснодар, РСФСР) — российская модель, блогер и телеведущая.



Алекса́ндр Па́влович Горчи́лин (род. 3 марта 1992, Москва) — российский актёр и режиссёр. Актёр театра «Гоголь-центр» (до 2022).



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