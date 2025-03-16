Новая эра Balenciaga? Всё, что известно о назначении Питера Мюлье

1:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В модной индустрии намечается очередной поворот: Питер Мюлье, один из самых уважаемых и тонко чувствующих дизайнеров своего поколения, может занять пост креативного директора Balenciaga. Как утверждают источники, близкие к бренду, официальное заявление будет сделано в ближайшее время.

Фото: Wikipedia by Gunguti Hanchtrag Lauim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Balenciaga

Кто такой Питер Мюлье

Питер Мюлье известен как человек, стоящий за элегантной минималистичной эстетикой, которую он развивал под крылом Maison Margiela, а позже — в Alaïa. Его карьера тесно связана с Рафом Симонсом: они вместе работали в Dior и Calvin Klein. Мюлье — не только дизайнер, но и стратег, умеющий строить модный дом как бренд с мощной идентичностью и философией.

Почему это важно для Balenciaga

Последние годы для Balenciaga были, мягко говоря, непростыми. После череды скандальных рекламных кампаний, вызвавших бурную реакцию в обществе, бренд оказался в поиске нового направления. Несмотря на креативную свободу, которой пользовался Демна, Balenciaga нуждается в перезагрузке — эстетической, этической и идеологической.

Появление Мюлье может символизировать поворот к более утончённой, интеллектуальной моде, где внимание к деталям и тканям снова встанет в центр внимания.

Что ждать от нового курса

Если слухи подтвердятся, и Мюлье действительно возглавит Balenciaga, модный дом может перейти от агрессивной и провокационной визуальной риторики к более сбалансированному стилю. Инсайдеры ожидают возвращения к классическому крою, переосмысленной архитектуре силуэтов и фокусе на мастерстве, а не эпатаже.

Кроме того, ожидается, что под его руководством Balenciaga может укрепить позиции на глобальном рынке не только как инфлюенсерский бренд, но и как наследник высокого модного искусства.

Уточнения

Balenciaga («Баленсиа́га») — дом моды, основанный в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой в Сан-Себастьяне и в настоящее время базирующийся в Париже.



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