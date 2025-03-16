Исторический артефакт Кардашьянов выставили на аукцион — Ким в пролёте

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ким Кардашьян попыталась вернуть себе одну из самых личных вещей, связанных с её семьей — Библию, которую её отец, известный адвокат Роберт Кардашьян, вручил О. Джею Симпсону в 1994 году, за считанные часы до его печально известного ареста.

Фото: личный аккаунт "kimkardashian" в Instagram Ким и Роберт Кардашьян

Но, несмотря на статус, славу и деньги, ей в этом отказали.

По данным The Mirror, реликвия, которую Ким хотела купить напрямую, будет продана только с аукциона. Теперь даже она — просто участник торгов.

Больше, чем просто книга

Эта Библия — не просто предмет старины. Она с подписью Роберта Кардашьяна и была вручена Симпсону в один из самых напряжённых моментов его жизни, перед началом громкого судебного процесса, который расколол Америку на десятилетия.

Для Ким этот предмет — не часть чужого наследия, а кусочек личной истории семьи, которую она пытается сохранить.

Торги идут, ставки растут

После смерти О. Джея Симпсона его имущество выставили на продажу. Библия — одна из самых ценных позиций в списке. На момент публикации максимальная ставка уже достигла 880 тысяч рублей (около 9 500 долларов), и, скорее всего, будет расти.

Если Ким хочет вернуть семейную реликвию, ей придётся побороться за неё на равных с другими участниками аукциона.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.



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