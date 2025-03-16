Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 места, где ваш парфюм умрёт через пару часов — и это не ваше запястье
Рай для гурманов и эстетов: этот город идеально подходит для соло-туристов
Народные методы против колорадского жука — какие из них просто миф
Фитнес-браслеты — друзья или враги: правда о точности измерения пульса
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Пушистые аристократы: топ-5 самых популярных пород кошек в России
Ледниковый период в Европе: без российского газа континент ждёт катастрофа
Заправка до полного бака – привычка, которая может обойтись дорого
Двойное очищение – секрет молодой кожи, который скрывают косметологи

Telegram под ударом: Дурову разрешили выезд несмотря на уголовное дело

2:16
Шоу-бизнес

Ситуация вокруг Павла Дурова, основателя Telegram, продолжает обрастать подробностями и вызывает серьёзный резонанс не только в технологическом мире, но и в юридических кругах. Недавно стало известно, что с разрешения суда он покинул Францию и отправился в Дубай, несмотря на возбужденное в отношении него уголовное дело.

Павел Валерьевич Дуров
Фото: Flickr by TechCrunch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Павел Валерьевич Дуров

Задержание во Франции и серьёзные обвинения

История началась в конце августа 2024 года, когда Дуров был задержан на территории Франции. Поводом стали обвинения, напрямую связанные с модерацией контента на платформе Telegram. Среди выдвинутых подозрений — распространение порнографии, мошенничество и другие тяжкие преступления. Однако стоит подчеркнуть: Павел Дуров официально не признан виновным. Он находится под следствием, но не под судом.

Судебный надзор и временный выезд в Дубай

После задержания суд постановил отпустить его под надзор. В рамках этого решения Дурову было запрещено покидать территорию Франции. Однако позже суд сделал исключение, позволив бизнесмену временно выехать в Дубай. Это стало возможным исключительно в рамках закона, а не по причине бегства или уклонения от правосудия.

Telegram — платформа в фокусе глобального давления

Telegram давно остаётся в центре обсуждений, связанных с вопросами цифровой безопасности, анонимности и контроля за контентом. Платформа предоставляет пользователям высокий уровень конфиденциальности, что вызывает обеспокоенность у правительств ряда стран — от США и Европы до России.

Поворотный момент для Telegram и всего IT-сектора

На сегодняшний день дело остаётся открытым, и его последствия сложно предсказать. Однако очевидно одно: давление на цифровые платформы, которые не подчиняются традиционной системе контроля, продолжает расти. Этот инцидент может стать поворотной точкой — как в истории Telegram, так и в общем подходе к регулированию интернета. Павел Дуров в данном контексте — не просто фигура, а символ новой эры цифрового противостояния.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Экономика и бизнес
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок Аудио 
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод
Домашние животные
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод Аудио 
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Новости спорта
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Секреты МС-21: как Россия создаёт самолёт будущего и обходит санкции Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Последние материалы
Двойное очищение – секрет молодой кожи, который скрывают косметологи
Добавьте уюта в интерьер: творческий декор зеркальной поверхности
Катастрофа современности — древний вулкан угрожает нашему миру
Telegram под ударом: Дурову разрешили выезд несмотря на уголовное дело
Важна не только цена: как по одному признаку понять, что топливо плохое
Секреты МС-21: как Россия создаёт самолёт будущего и обходит санкции
Твои складки — твоя проблема! Как правильно носить юбки, чтобы выглядеть стройнее
Эти собаки идеально подойдут для квартиры: не линяют, не пахнут, не капризничают
Не торопитесь выбрасывать проросший лук — вот как он может пригодиться
Первые смельчаки: туристы открыли купальный сезон в Турции при +28°С
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.