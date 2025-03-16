Telegram под ударом: Дурову разрешили выезд несмотря на уголовное дело

2:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ситуация вокруг Павла Дурова, основателя Telegram, продолжает обрастать подробностями и вызывает серьёзный резонанс не только в технологическом мире, но и в юридических кругах. Недавно стало известно, что с разрешения суда он покинул Францию и отправился в Дубай, несмотря на возбужденное в отношении него уголовное дело.

Фото: Flickr by TechCrunch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Павел Валерьевич Дуров

Задержание во Франции и серьёзные обвинения

История началась в конце августа 2024 года, когда Дуров был задержан на территории Франции. Поводом стали обвинения, напрямую связанные с модерацией контента на платформе Telegram. Среди выдвинутых подозрений — распространение порнографии, мошенничество и другие тяжкие преступления. Однако стоит подчеркнуть: Павел Дуров официально не признан виновным. Он находится под следствием, но не под судом.

Судебный надзор и временный выезд в Дубай

После задержания суд постановил отпустить его под надзор. В рамках этого решения Дурову было запрещено покидать территорию Франции. Однако позже суд сделал исключение, позволив бизнесмену временно выехать в Дубай. Это стало возможным исключительно в рамках закона, а не по причине бегства или уклонения от правосудия.

Telegram — платформа в фокусе глобального давления

Telegram давно остаётся в центре обсуждений, связанных с вопросами цифровой безопасности, анонимности и контроля за контентом. Платформа предоставляет пользователям высокий уровень конфиденциальности, что вызывает обеспокоенность у правительств ряда стран — от США и Европы до России.

Поворотный момент для Telegram и всего IT-сектора

На сегодняшний день дело остаётся открытым, и его последствия сложно предсказать. Однако очевидно одно: давление на цифровые платформы, которые не подчиняются традиционной системе контроля, продолжает расти. Этот инцидент может стать поворотной точкой — как в истории Telegram, так и в общем подходе к регулированию интернета. Павел Дуров в данном контексте — не просто фигура, а символ новой эры цифрового противостояния.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.



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